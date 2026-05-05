iOS 26.5 comble enfin la faille de sécurité qui exposait vos échanges avec les Android

Vos messages envoyés depuis un iPhone vers un Android n'étaient pas chiffrés jusqu'ici. iOS 26.5 active enfin le chiffrement RCS entre les deux plateformes. De part et d'autre, les conversations seront désormais illisibles pour quiconque tente de les intercepter.

La sécurité des messageries mobiles mobilise les grands acteurs du secteur depuis plusieurs années. Le chiffrement intégral garantit que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent lire leurs messages. Opérateurs, pirates ou éditeurs d'applications n'ont alors plus accès au contenu envoyé. Apple avait franchi un premier pas début 2026. Mais cette protection RCS restait cantonnée aux échanges entre iPhone, laissant les conversations avec Android exposées.

Depuis février, des tests menés conjointement par Apple et Google laissaient présager une évolution imminente. Le chiffrement des messages RCS entre iPhone et Android se faisait attendre depuis plusieurs mois. Des indices transparaissaient pourtant dans les bêtas précédentes du système. La firme de Cupertino avait confirmé sa volonté d'étendre cette protection au-delà de son propre écosystème. La publication du candidat à la sortie d'iOS 26.5 vient de concrétiser l'attente.

iOS 26.5 active le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et Android

iOS 26.5 marque une étape décisive pour la sécurité de la messagerie commune. Selon 9to5Google, le journal des modifications indique l'arrivée du chiffrement RCS intégral en version bêta. Son déploiement sera progressif, en fonction des opérateurs et des pays. Ce standard s'appuie sur le profil universel RCS défini par le GSMA, l'association internationale des prestataires mobiles. Concrètement, aucun tiers ne peut lire les messages envoyés entre un iPhone et un Android. Ni Apple, ni Google, ni les fournisseurs d'accès ne peuvent consulter le contenu de ces échanges.

Une fois disponible, l'appli Messages d'Apple signalera le chiffrement RCS par une icône de cadenas dans chaque fil de discussion. Son homologue sur Android adoptera le même pictogramme. Ces icônes confirmeront visuellement que les échanges bénéficient d'une couverture totale. La protection est activée par défaut dans les réglages d'iOS 26.5, depuis le menu Messagerie RCS. Les possesseurs de smartphones sous ce système devront disposer de la dernière version de l'application concernée pour en bénéficier. Ce déploiement dépendra aussi des opérateurs, qui auront besoin d'activer la prise en charge du standard. La fonctionnalité reste pour l'instant en bêta, mais son lancement met fin à une longue asymétrie entre les deux écosystèmes.