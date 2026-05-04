Le pack complet PS5 Pro + Lecteur de disques + FC26 + Black Ops 7 est à prix cassé pendant les French Days !

Sortie en novembre dernier, la PS5 Pro est normalement disponible pour 899 euros. Mais pendant les French Days, vous vous offrir la console dans un pack complet avec deux jeux et le lecteur de disques pour seulement 874 euros ! On vous explique comment profiter de cette offre.

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La PS5 Pro est le meilleur choix du moment pour profiter de vos jeux préférés dans la qualité la plus haute possible. Avec le ray tracing avancé, le PlayStation Spectral Super Resolution pour une image encore plus nette sur votre TV 4K, le taux de rafraîchissement élevé et homogène et des performances accrues, cette nouvelle version de la console fait rêver les gamers.

Seul souci : son prix nettement plus élevé. Heureusement, pendant les French Days, vous pouvez profiter d’une très belle offre sur la PS5 Pro en vous rendant sur Cdiscount. En effet, le site de e-commerce français propose un pack comprenant la console PS5 Pro avec un lecteur de disques mais également deux jeux phares du moment : EA Sports FC 26 et Call of Duty : Black Ops 7.

Ce pack est actuellement affiché à 899 euros, soit le prix normal d’achat d’une PS5 Pro seule. Avec ce pack, vous avez donc les deux jeux et le lecteur de disques gratuitement. Mais ce n’est pas fini, puisqu’avec le code COCORICO25, vous avez 25 euros de réduction. Le pack vous revient donc à seulement 874 euros. C’est une excellente offre à ne pas manquer !

PS5 Pro + EA Sports FC 26 + COD Black Ops 7 + Lecteur de disques : le meilleur bundle du moment

La nouvelle console PS5 Pro a été conçue pour élever encore les performances et le rendu des jeux de la cinquième génération de console Playstation. Pour se faire, elle est équipée d’un GPU amélioré qui s’avère être 45% fois plus puissant que celui de la PS5. Cela permet d’obtenir une image plus nette en 4K tout en étant plus fluide en 60 fps grâce à la technologie PlayStation Spectral Super Resolution.

La qualité de l’image est aussi grandement améliorée par l’arrivée du ray tracing avancé. Cette fonctionnalité permet d’obtenir des reflets, des ombres et des éclairages encore plus saisissants de réalisme.

La PS5 Pro est vendue exclusivement dans une version 100% numérique. Pour autant, il est possible de rajouter un lecteur de disques en option si besoin. En plus, vous disposez d’un espace de stockage de 2 To pour stocker vos jeux numériques directement sur votre console.