HBO Max n’est plus disponible sur des millions d’appareils Fire TV

L'application HBO Max n'est plus compatible avec Fire OS 5, laissant des millions d'appareils Fire TV sur le carreau. La faute de Warner ou d'Amazon ?

HBO Max a publié une mise à jour pour son application sur les appareils Fire TV. Mauvaise surprise pour bien des utilisateurs, cette nouvelle version requiert Fire OS 6 au minimum pour fonctionner. Cela signifie que tous les dispositifs qui sont encore sous Fire OS 5, et ils sont nombreux, ne peuvent plus lancer HBO Max, au plus grand dam des utilisateurs.

Amazon a commencé à vendre des appareils sous Fire OS 5 en 2015, et a continué jusqu'à fin 2020. Durant cette période, ce sont des millions de clés et dongles TV tournant sous Fire OS 5 qui ont été vendus par la firme, dont le fameux Fire TV Stick de deuxième génération, un best-seller. Ce type d'appareil n'est pas remplacé régulièrement par les consommateurs, qui ne s'en séparent pas tant qu'ils continuent de fonctionner. On ne prend pas de risque en affirmant qu'il existe encore de très nombreux utilisateurs de Fire TV fonctionnant sous Fire OS 5 en circulation et en usage actif.

Les utilisateurs privés de HBO Max à cause d'une absence de mise à jour des appareils Fire TV

Warner, propriétaire de HBO Max, n'a pas eu le nez creux sur ce coup. Mais on peut aussi blamer Amazon, qui refuse de mettre à jour ses appareils de streaming. Comme le rappelle AFTVnews, en 2015, les modèles Fire TV de première génération avaient eu droit à une mise à niveau de Fire OS 3 vers Fire OS 5. Mais il s'agit de la seule exception à la politique logicielle d'Amazon. Quand un produit Fire TV sort, il est condamné à fonctionner sous la même version logicielle indéfiniment, limitant de ce fait drastiquement sa durée de vie. On est loin du support de Nvidia pour sa Shield, sous Android TV.

Pour ne rien arranger, Amazon a la fâcheuse tendance de commercialiser des appareils qui sortent avec une version déjà ancienne de Fire OS. Ce fut le cas de modèles de Fire TV lancés en 2020 sous Fire OS 5, alors que Fire OS 7 était déjà disponible. Plus récemment, les Smart TV Ember Artline d'Amazon sont vendues propulsées avec Fire OS 8, alors qu'on trouve déjà Fire OS 14 sur d'autres produits. Un archaïsme qui nuit à l'expérience des clients.