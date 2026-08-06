Eufy SoloCam S220 : ce pack de 4 caméras de surveillance sans fil chute à moins de 160 € sur AliExpress, vite !

Avec plus de 210 000 cambriolages en 2025, vous auriez tort de penser que ça n’arrive qu’aux autres. En plus, la période des grandes vacances est la préférée des cambrioleurs qui peuvent passer à l’acte pendant votre absence. Pour remédier à cela, il existe aujourd’hui des systèmes complets de vidéosurveillance qui coûtent une bouchée de pain. À ce prix, ce serait dommage de ne pas se protéger.

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Le mois d’août débute à peine et vous n’êtes peut-être pas encore parti en vacances. Avant le grand départ, vous seriez malin d’installer des caméras de surveillance pour vous assurer que personne ne s’introduit chez vous en votre absence. Les caméras modernes s’installent très simplement et rapidement.

C’est le cas de la Eufy SoloCam S220. Et bonne nouvelle, vous pouvez vous en procurer un pack de 4 à prix cassé. Mais attention, cette offre se termine très bientôt. En effet, jusqu’à demain, AliExpress propose de nombreuses offres promotionnelles sur tout son site ainsi qu’une série de codes promo cumulables avec les baisses de prix déjà affichées :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHDFRS02

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Vous pourrez ainsi vous offrir le pack de 4 caméras Eufy SoloCam S220 pour seulement 158,3 euros au lieu de 359,96 euros en utilisant le code promo PHDFRS20. C’est une remise de plus de 200 euros !

Eufy SoloCam S220 : la caméra de surveillance solaire 100% autonome

La SoloCam S220 a été conçue par Eufy, un acteur reconnu et respecté du secteur de la vidéosurveillance. Ce modèle se veut à la fois discret et très simple à installer. En effet, il n’a besoin d’aucun fil pour fonctionner et il ne nécessite pas non plus de changer sa batterie au bout de quelques mois. Il dispose d’un panneau solaire intégré pour fonctionner en continu. Cerise sur le gâteau, il ne nécessite que 3 heures d’ensoleillement quotidien pour fonctionner correctement.

Il se connecte simplement à votre WiFi maison pour pouvoir le piloter à distance. Et pour stocker les images, pas besoin d’abonnement payant à un Cloud ni même d’une carte SD. Chaque caméra est équipée d’un espace de stockage interne de 8 Go. Les images sont nettes et détaillées grâce à la résolution 2K. Vous n’aurez qu’à la relier à votre réseau sans fil pour avoir accès aux images.

Et ce n’est pas tout, la SoloCam S220 profite également de la vision nocturne, d’un capteur de mouvement avec reconnaissance des humains assistée par IA, de l’audio bidirectionnel, de la certification IP67 et même d’une sirène pour alerter les voisins et faire fuir les intrus. Enfin, la caméra de surveillance fonctionne avec les assistants Alexa et Google.