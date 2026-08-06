Eufy SoloCam S220 : ce pack de 4 caméras de surveillance sans fil chute à moins de 160 € sur AliExpress, vite !

Avec plus de 210 000 cambriolages en 2025, vous auriez tort de penser que ça n’arrive qu’aux autres. En plus, la période des grandes vacances est la préférée des cambrioleurs qui peuvent passer à l’acte pendant votre absence. Pour remédier à cela, il existe aujourd’hui des systèmes complets de vidéosurveillance qui coûtent une bouchée de pain. À ce prix, ce serait dommage de ne pas se protéger.

Eufy Solocam S220

Le mois d’août débute à peine et vous n’êtes peut-être pas encore parti en vacances. Avant le grand départ, vous seriez malin d’installer des caméras de surveillance pour vous assurer que personne ne s’introduit chez vous en votre absence. Les caméras modernes s’installent très simplement et rapidement.

C’est le cas de la Eufy SoloCam S220. Et bonne nouvelle, vous pouvez vous en procurer un pack de 4 à prix cassé. Mais attention, cette offre se termine très bientôt. En effet, jusqu’à demain, AliExpress propose de nombreuses offres promotionnelles sur tout son site ainsi qu’une série de codes promo cumulables avec les baisses de prix déjà affichées :

  • 2 € de remise dès 18 € d’achat : PHDFRS02
  • 6 € de remise dès 45 € d’achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d’achat : PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 149 € d’achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 239 € d’achat : PHDFRS30
  • 45 € de remise dès 359 € d’achat : PHDFRS45
  • 63 € de remise dès 499 € d’achat : PHDFRS63

Vous pourrez ainsi vous offrir le pack de 4 caméras Eufy SoloCam S220 pour seulement 158,3 euros au lieu de 359,96 euros en utilisant le code promo PHDFRS20. C’est une remise de plus de 200 euros !

Eufy SoloCam S220 : la caméra de surveillance solaire 100% autonome

La SoloCam S220 a été conçue par Eufy, un acteur reconnu et respecté du secteur de la vidéosurveillance. Ce modèle se veut à la fois discret et très simple à installer. En effet, il n’a besoin d’aucun fil pour fonctionner et il ne nécessite pas non plus de changer sa batterie au bout de quelques mois. Il dispose d’un panneau solaire intégré pour fonctionner en continu. Cerise sur le gâteau, il ne nécessite que 3 heures d’ensoleillement quotidien pour fonctionner correctement.

Il se connecte simplement à votre WiFi maison pour pouvoir le piloter à distance. Et pour stocker les images, pas besoin d’abonnement payant à un Cloud ni même d’une carte SD. Chaque caméra est équipée d’un espace de stockage interne de 8 Go. Les images sont nettes et détaillées grâce à la résolution 2K. Vous n’aurez qu’à la relier à votre réseau sans fil pour avoir accès aux images.

Et ce n’est pas tout, la SoloCam S220 profite également de la vision nocturne, d’un capteur de mouvement avec reconnaissance des humains assistée par IA, de l’audio bidirectionnel, de la certification IP67 et même d’une sirène pour alerter les voisins et faire fuir les intrus. Enfin, la caméra de surveillance fonctionne avec les assistants Alexa et Google.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Disney+ va diffuser les matchs de Liga en France

Disney+ va retransmettre 100 % des matchs de La Liga espagnole à partir de cette saison et pour au moins trois ans. La plateforme devient ainsi un acteur important du…

Vos chances d’avoir un iPhone 18 Pro dès la sortie diminuent, la faute à une pièce qu’Apple ne trouve plus

La crise de la mémoire continue de bousculer les plans des fabricants de smartphones. Apple s’apprête à présenter ses nouveaux modèles haut de gamme dans quelques semaines seulement, et la…

GTA 6 : on a la date officielle du prochain trailer, vous ne devinerez jamais où il sera diffusé

Rockstar continue de prendre sérieusement son temps pour communiquer sur GTA 6, mais vient tout de même d’annoncer une nouvelle de taille. Le studio vient en effet de donner une…

Plus besoin d’appeler un réparateur, Gemini pourrait s’occuper des pannes de votre Google Pixel

Google teste discrètement une nouvelle corde à l’arc de Gemini sur ses smartphones. L’assistant ne se contenterait plus de répondre, puisqu’il irait fouiller lui-même dans les réglages de l’appareil. Les…

AliExpress brade de nombreux produits pour les vacances : voici les meilleures offres à saisir

AliExpress relance une nouvelle opération : le Local Day, toujours dans le cadre de ses promos estivales. Le site propose de fortes remises sur plusieurs catégories tech : smartphones, tablettes,…

Vous risquez d’être mis à la porte si vous portez des lunettes connectées dans ces endroits

Les lunettes connectées séduisent de plus en plus de monde, au point d’inquiéter par leur caméra discrète. Plusieurs pays ont déjà commencé à les bannir de certains lieux sensibles. L’Union…

Galaxy Watch 9 à 259 € au lieu de 409 € : l’offre de précommande expire ce soir

Dans quelques heures, l’offre de précommande sur la Galaxy Watch 9 s’achève. En attendant, il est encore possible d’économiser 150 €. Le prix de la version de base passe ainsi…

“Frustré”, un agent du FBI vole 1 million de dollars en cryptomonnaie

Le FBI poursuit en justice l’un de ses agents suite à un vol de cryptomonnaie. Il aurait prévu de quitter le pays, mais a finalement choisi d’avouer lui-même son méfait…

One UI 9 : Samsung révèle quand la prochaine bêta sera disponible sur les Galaxy S26

Alors que One UI 9 est déjà disponible en version stable sur les Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8, les autres utilisateurs de Samsung attendent toujours…

La Google Pixel Watch 5 se dévoile encore avant sa sortie

De nouvelles photos commerciales de la montre connectée Pixel Watch 5 de Google ont été publiées par le célèbre leaker Evan Blass. Elles confirment certains points à propos de l’appareil….