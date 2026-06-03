Bon plan Redmi Pad 2 : le prix de la tablette chute à nouveau, mais ça ne va pas durer !

Avec la Redmi Pad 2, Xiaomi réussit l’exploit de proposer une tablette puissante à un prix ultra agressif. Normalement en vente à 401 €dans sa version avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, vous pouvez actuellement vous l’offrir à seulement 124,26 € sur AliExpress grâce au code PHDFRS20. Mais attention, les stocks fondent comme neige au soleil !

Redmi Pad 2

La marque Xiaomi s’est imposée dans nos maisons en proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable. En effet, le géant chinois ne fait pas les choses à moitié et la Redmi Pad 2 n’est pas une exception. Écran de 11 pouces, 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, cette tablette à prix accessible n’a rien à envier à des modèles bien plus chers. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement vous l’offrir à petit prix sur AliExpress.

Le géant du e-commerce l’affiche actuellement à 144,26 €. C’est déjà un prix sacrifié. Mais ça n’est pas tout ! AliExpress propose actuellement une série de codes promo pour vous donner la possibilité de vous équiper à moindre coût. Avec le code PHDFRS20, vous avez 20 € de remise dans le panier dès 139 € d’achat. Le prix de la tablette chute donc à 124,26 € seulement.

Pour rappel, voici les codes actuellement valables sur AliExpress pour vous équiper à prix réduit. Attention, ces codes expirent vite, profitez-en dès maintenant :

  • 3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03
  • 6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30
  • 50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50
  • 65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Redmi Pad 2 : petit prix mais caractéristiques impressionnantes !

Ne vous fiez pas à son petit prix pour la juger, la Redmi Pad 2 est une tablette polyvalente qui n’a rien à envier à des modèles plus chers. Sous le capot, elle est dotée de la puce MediaTek Helio G100 Ultra gravée en 6 nm, associée à 8 Go de RAM. Vous disposez aussi d’un espace de stockage de 256 Go. C’est donc une tablette suffisamment puissante pour un usage quotidien, pour naviguer sur internet, du streaming ou encore de la bureautique.

La Redmi Pad 2 embarque par ailleurs un écran LCD de 11 pouces qui profite d'une définition 2,5K (soit 2 560 × 1 600 pixels) et un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Les images sont belles, avec des couleurs riches et réalistes. Elle dispose aussi de quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos pour une expérience sonore équilibrée.

Enfin, cette tablette est dotée d’une batterie de 9 000 mAh. Vous profitez ainsi d’une autonomie de 17 heures de lecture vidéo. Et elle est compatible avec le stylet Redmi Smart Pen vendu séparément.


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