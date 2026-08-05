Bon plan Insta360 X5 : plus de 265 € de réduction sur la meilleure caméra 360 du moment, vite !

Vous hésitez depuis longtemps à vous offrir une caméra 360 ? Si vous attendiez le bon moment pour craquer, c’est aujourd’hui. AliExpress multiplie les bonnes affaires jusqu’au 7 août. Vous pourrez ainsi vous offrir l’excellente caméra Insta360 X5 pour seulement 322,13 € au lieu de 589,99 €. Une très belle affaire !

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À la base, les caméras 360° ont été conçues pour créer du contenu immersif pour les casques VR. Mais la mode de la réalité virtuelle est passée et les caméras 360 ne sont pas devenues obsolètes, bien au contraire ! Aujourd’hui, elles sont utilisées comme caméras d’action polyvalentes. Elles vous permettent de filmer sans vous soucier du cadre et de choisir le meilleur angle au moment du montage. Vous obtenez une vidéo horizontale ou verticale selon vos besoins, parfaitement stabilisée et avec un horizon parfaitement droit. En plus, si vous voulez vous filmer, elles permettent d’effacer la perche à selfie pour un rendu plus professionnel.

C’est la marque Insta360 qui est devenue le leader de ce type de caméra et le dernier modèle sorti n’est nul autre que la caméra Insta360 X5. Son prix de vente conseillé est de 589,99 euros. Mais pendant les promotions AliExpress, elle est affichée à 367,13 €.Et en utilisant en plus le code promo PHDFRS45, le prix chute à seulement 322,13 euros. C’est une baisse de prix incroyable pour une caméra aussi récente. Et vous avez en plus la livraison gratuite !

Voici la liste des codes à renseigner dans votre panier sur AliExpress. Attention, ils ne sont valables que jusqu’au 7 août :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHDFRS02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d’achat : PHDFRS11

20 € de remise dès 149 € d’achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 239 € d’achat : PHDFRS30

45 € de remise dès 359 € d’achat : PHDFRS45

63 € de remise dès 499 € d’achat : PHDFRS63

Quels sont les avantages de la caméra Insta360 X5 ?

Pour obtenir des vidéos 360° de qualité, la caméra Insta360 X5 est équipée de deux capteurs 1/1,28 pouces. Les fichiers obtenus peuvent ainsi atteindre une résolution 8K en 30 fps ou 5,7 K HDR en 60 fps. Pour améliorer le rendu en basse luminosité, la caméra est équipée en plus de trois puces IA associées à la technologie PureVideo. Vous obtenez ainsi des images nettes, colorées et fluides, peu importe les conditions de tournage. En parallèle, la marque a intégré un pare-vent au niveau du micro pour obtenir en plus un enregistrement audio de bonne qualité.

Avec son format compact et sa certification IP68, la caméra Insta360 X5 s’impose comme une excellente caméra d’action. Elle peut ainsi aller jusqu’à 15 mètres de profondeur sans caisson. Par ailleurs, si vous avez besoin de la changer régulièrement d’un support à un autre, elle profite d’un système d’accroche magnétique très pratique. Enfin, l’autonomie a été nettement améliorée puisque la nouvelle batterie est 40% plus endurante que sur la Insta360 X4. Vous avez jusqu’à 3 heures d’utilisation possible avant de devoir passer par la case recharge.