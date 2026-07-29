C’est la première éclipse solaire totale en Europe depuis 25 ans : quand et comment l’admirer en toute sécurité

Notre ciel est l’hôte de bien des phénomènes qui révèlent aux yeux du monde sa beauté et sa poésie. Vous n’avez pas pu passer à côté du prochain, certains en parlent depuis des mois déjà, tant l’événement est exceptionnel. Voici quand et surtout comment regarder l’éclipse solaire totale du 12 août en toute sécurité.

Le 12 août 2026, nous assisterons à un spectacle céleste remarquable, pour ne pas dire historique : une éclipse solaire totale nous fera l’honneur de sa présence dans le ciel crépusculaire – la première visible en Europe depuis 25 ans.

Il s’agit là d’un événement à ne pas manquer, la prochaine éclipse solaire totale visible depuis la France étant prévue dans plusieurs dizaines d’années – en 2081, pour être exacte. Surtout, la voûte céleste sera, cette même nuit, le théâtre d’un climax astronomique : le pic de la pluie de météores phare de l’été, les Perséides, interviendra seulement quelques heures après.

Alors voici les horaires et surtout les mesures de protection à appliquer pour que vous puissiez contempler ce rare spectacle sans vous brûler la rétine – ce serait quand même dommage de ne plus pouvoir admirer les cadeaux de Mère Nature.

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Éclipse solaire du 12 août 2026 : totale ou partielle ?

Lorsque la Lune s’interpose entre la Terre et le Soleil, elle nous offre une éclipse solaire. Cette dernière peut être de différentes natures. Elle est dite :

Totale lorsque notre satellite naturel occulte totalement l’image du Soleil depuis la planète bleue,

lorsque notre satellite naturel occulte totalement l’image du Soleil depuis la planète bleue, Partielle lorsque notre Étoile est masquée en partie,

lorsque notre Étoile est masquée en partie, Ou annulaire lorsqu’une auréole lumineuse demeure autour de la Lune.

Dans le cas du 12 août, selon où vous vous situez ce soir-là, vous pourrez assister à une éclipse totale ou partielle. On fait le point.

Où voir le mieux l’éclipse solaire ?

Pour observer la totalité de l’éclipse solaire, il faut se trouver dans ce qui est baptisé la bande de totalité : il s’agit d’une ligne étroite correspondant à la trajectoire à la surface terrestre où la Lune masque le disque solaire à 100 %.

Trois lieux permettront d’être aux premières loges de l’éclipse solaire totale, à savoir l’ouest de l’Islande, le Groenland, mais surtout l’Espagne, dont une grande partie du nord et du centre est couverte par la bande de totalité. Alors si vous vivez ou êtes en vacances à Saragosse, Bilbao, Burgos ou à la périphérie madrilène ce 12 août, vous êtes de véritables petits veinards !

En France, nous aurons un peu moins de chance : l’éclipse sera partielle, l’Hexagone étant situé à la périphérie de la bande de totalité. Toutefois, le taux d’obscuration sera tout de même de plus de 90 % sur l’ensemble du territoire ! De quoi profiter tout de même d’un spectacle mémorable.

Notez que, plus vous êtes au Sud, plus le phénomène approchera de l’éclipse totale : dans le Nord de la France, le taux d’obscuration sera autour des 90 % ; à Paris, le Soleil disparaîtra derrière la Lune à hauteur de 92 % ; tandis qu’au Pays basque, on dépassera les 95 %. Mais à quelle heure le ciel nous donne-t-il rendez-vous ?

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Quand admirer l’éclipse solaire en France ?

Selon la ville dans laquelle vous vous trouvez, le pic de l’éclipse (soit le maximum d’obscurité) n’interviendra pas exactement au même moment. C’est une question de minutes, mais il ne faudrait pas arriver trop tard puisque, après l’heure, ce n’est plus l’heure.

La phase partielle de l’éclipse ouvrira le bal sur les coups de 19 heures 30 environ, mais le maximum de l’éclipse devrait intervenir entre 20 heures 15 et 20 heures 35 selon votre position. Les nuits d’été étant généralement agréables, n’hésitez pas à prendre un peu de marge pour vous assurer d’être à l’heure pour contempler ce phénomène astronomique rare. Il convient par ailleurs de faire preuve de certaines précautions afin d’en profiter en toute sécurité.

Le premier conseil que l’on peut vous prodiguer concerne votre lieu d’observation. Puisque le phénomène interviendra lorsque notre Étoile sera très basse sur l’horizon, il convient d’opter pour un spot où l’horizon ouest sera dégagé – c’est-à-dire sans immeuble, colline ou arbre qui risqueraient de vous masquer la vue et donc de vous faire manquer ce spectacle rare.

Mais pour contempler une éclipse solaire, il convient surtout de prendre quelques mesures de sécurité :

Ne regardez absolument jamais un tel phénomène à l’œil nu : les rayons infrarouges et ultraviolets pourraient vous causer des lésions oculaires irréversibles – quand bien même vous n’auriez pas mal sur le coup.

: les rayons infrarouges et ultraviolets pourraient vous causer des lésions oculaires irréversibles – quand bien même vous n’auriez pas mal sur le coup. Dans la même veine, ne vous la jouez pas MacGyver avec des verres fumés, des CDs ou bien des radios : recourir à de tels objets reviendrait à regarder l’éclipse solaire à l’œil nu.

avec des verres fumés, des CDs ou bien des radios : recourir à de tels objets reviendrait à regarder l’éclipse solaire à l’œil nu. C’est pour cela qu’il est indispensable de vous procurer des lunettes de protection adaptées : elles doivent absolument être certifiées CE et ISO 12312-2 .

: elles doivent absolument être certifiées . Il convient également d’installer des filtres solaires professionnels (en polymère ou Mylar) sur les objectifs des appareils avec lesquels vous songez à admirer l’éclipse (télescope, appareil photo, jumelles)… Autrement, vous pourriez abîmer non seulement votre matériel, mais surtout vos yeux.

Ainsi, avec un horizon dégagé et des lunettes homologuées, vous devriez pouvoir profiter de ce spectacle unique. Nos confrères de L’Internaute ont d’ailleurs mis à disposition une carte interactive de l’éclipse solaire avec les horaires du pic et le taux d’obscuration par ville.

Le prochain rendez-vous à noter est celui d’une éclipse annulaire, prévue pour le 26 janvier 2028. Mais pour une éclipse totale visible depuis la France, il faudra attendre le 3 septembre 2081 d’après les projections. D’ici là, la voûte céleste nous aura réservé bien d’autres spectacles remarquables, à commencer par le pic des Perséides…