Cette fonction exclusive aux Pixel débarque en France, voici comment elle fonctionne

Jusque là réservée aux États-Unis, une option accessible sur les derniers smartphones Pixel de Google arrive en France. Voyons de quoi il s'agit et son mode de fonctionnement.

Lors de la sortie des Pixel 8 et Pixel 8 Pro l'an dernier, les utilisateurs français (et plus généralement européens) découvraient que leur modèle était amputé d'une fonctionnalité précise. Même chose avec les Pixel 9 récemment mis sur le marché. Seules les États-Unis pouvaient s'en servir, le Vieux continent examinant pendant ce temps la conformité de l'option avec les règlements en vigueur chez nous. Un accord a finalement été trouvé et le déploiement sur les deux dernières générations de smartphones Google a démarré.

Il s'agit de la fonction thermomètre. Accessible via l'application Thermomètre Pixel, elle permet de prendre la température d'objets, mais aussi du corps humain, uniquement grâce aux capteurs intégrés à l'appareil. À l'ouverture, vous devez choisir entre les deux possibilités. Si vous sélectionnez “Température corporelle“, un guide vocal vous indique comment placer le smartphone proche de votre front puis vers vos tempes. La procédure ne prend que quelques secondes en tout et nécessite d'appuyer sur l'écran.

Voici comment utiliser cette fonctionnalité propre aux Pixel de Google

Pour plus de précision, vous pouvez indiquer si la température est prise chez un nourrisson de 0 à 3 mois, un enfant entre 3 et 36 mois, ou bien sur une personne âgée de 3 ans et plus. Afin de gagner du temps, il est possible de désactiver cette demande dans les paramètres de l'appli. La température peut être enregistrée sur une page “Résultats récents” et sera conservée pendant 7 jours avant d'être automatiquement effacée. En ce qui concerne les objets, 3 catégories sont proposées : nourriture, liquide et surfaces de cuisson (poêles, plaques à induction…).

Gardez en tête que la fonction thermomètre de votre Pixel ne doit pas remplacer l'utilisation du véritable instrument médical. Les résultats donnés par le téléphone sont assez imprécis et ne doivent pas être utilisés seuls quand il s'agit de déterminer si vous avez de la température ou non. À moins que Google ne l'améliore via des mises à jour, l'option reste un gadget surtout utile à la mesure sur des objets, mais guère plus.

Source : 9to5Google