Voici HiLight, la nouvelle LED de notification des Pixel 11

Nous avons un meilleur aperçu de la fonction HiLight, grande nouveauté introduite sur les Pixel 11. Avec ce système, Google cherche à réinventer la LED de notification. 

hilight pixel 11
Crédit : Roland Quandt

Les fuites autour du Pixel 11 évoquent depuis plusieurs semaines l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité : une lumière au dos des smartphones, positionnée au niveau des capteurs photo et agissant comme une LED de notification à l’ancienne. Surnommée Pixel Glow jusqu’ici, on en sait désormais plus à son sujet, ainsi que son véritable nom : HiLight.

Sur son compte Bluesky, Roland Quandt, informateur confirmé de l’industrie, a partagé l’image d’un visuel promotionnel de Google en français. On peut y voir HiLight sur le Pixel 11 Pro Fold (les autres modèles de la série devraient aussi y avoir droit), avec une phrase d’explication sur son fonctionnement : “Quand votre smartphone est retourné, HiLight s’allume discrètement lorsque vos contacts préférés vous appellent ou que vous discutez avec Gemini”.

HiLight, la grande nouveauté concoctée par Google pour ses Pixel 11

HiLight se présente ainsi comme une alternative à l’Always-On Display lorsque le smartphone est posé écran vers le bas. L’utilisateur est discrètement notifié qu’il est invité à interagir avec son smartphone. Ici, on nous explique que la lumière s’allume dans le cas d’un appel entrant ou d’une conversation avec Gemini. Il n’est pas clair si elle aura d’autres utilités et si elle pourra nous prévenir de la réception d’autres types de notifications.

hilight pixel 11
Crédit : Roland Quandt

Nous serons bientôt fixés quant à son usage exact, puisque les Pixel 11 seront présentés le 12 août 2026 lors de l’événement Made by Google 2026. La firme devrait largement s’attarder sur HiLight étant donné qu’il s’agira de la nouveauté la plus importante de cette génération, qui n’apporte autrement pas de grandes évolutions par rapport aux Pixel 10.

Il sera intéressant de constater si le système HiLight est personnalisable, et à quel point. Les LED de notifications étaient une fonction populaire il y a une dizaine d’années, mais l’arrivée de l’Always-On Display et la suppression des bordures autour de l’écran auront sonné leur glas. Un retour, au dos des smartphones cette fois, comme Nothing l’a déjà fait avec l’interface Glyph, pourrait marquer une nouvelle tendance.


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