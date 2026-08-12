Après des mois de fuites intenses, il est désormais temps de découvrir officiellement les nouveaux flagships de Google. Quelques heures avant leur présentation à New York, la firme révèle la fiche technique et le design des Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL.

Ce sont eux qu’on attendait le plus. Google l’a d’ailleurs bien compris, en multipliant les teasers pour la version Pro, peu de temps avant l’annonce officielle. Voilà donc que les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL se montrent aux yeux du monde, l’occasion d’enfin découvrir leur design et leur fiche technique — ou plutôt, de confirmer les multiples rumeurs dont ils ont fait l’objet ces derniers mois.

Pour rappel, les deux smartphones profitent de la nouveauté HiLight, une sorte d’alternative à l’Always-On Display, sous la forme d’une lumière LED qui s’allume lorsque vous recevez une notification. Voici donc à quoi on a à faire cette année.

Pixel 11 Pro officiel : la fiche technique complète

Dimensions : 52,7 mm x 71,9 mm

: 52,7 mm x 71,9 mm Poids : 204 g.

: 204 g. Écran : Super Actua OLED de 6,3 pouces (ratio 120:9), définition de 1 280 x 2 856 pixels, résolution 495 ppp, taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 600 nits (2 400 nits en HDR), verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2.

Super Actua OLED de 6,3 pouces (ratio 120:9), définition de 1 280 x 2 856 pixels, résolution 495 ppp, taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 600 nits (2 400 nits en HDR), verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2. Processeur : Google Tensor G6, 1 cœur ARM C1 Ultra cadencé à 4,11 GHz, 4 cœurs ARM C1 Pro cadencés à 3,38 GHz, 2 cœurs ARM C1 Pro optimisés à 2,65 GHz, coprocesseur de sécurité Titan M3.

: Google Tensor G6, 1 cœur ARM C1 Ultra cadencé à 4,11 GHz, 4 cœurs ARM C1 Pro cadencés à 3,38 GHz, 2 cœurs ARM C1 Pro optimisés à 2,65 GHz, coprocesseur de sécurité Titan M3. Mémoire RAM : 12 Go ou 16 Go.

: 12 Go ou 16 Go. Espace de stockage : 256 Go ou 512 Go ou 1 To.

: 256 Go ou 512 Go ou 1 To. Capteurs photo : Principal : 50 MP, ouverture f/1,68, champ de vision 82°. Ultra grand-angle : 48 MP, ouverture f/1,7, champ de vision 123°. Téléobjectif : 48 MP, ouverture f/2,8, champ de vision 23°, zoom optique x5. Selfie : 42 MP, ouverture f/2,2, champ de vision 103°.

: Batterie : 4850 mAh, autonomie annoncée de 24 h environ, de 0 à 50 % de batterie en 30 minutes (recharge filaire avec chargeur 30 W), recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W.

: 4850 mAh, autonomie annoncée de 24 h environ, de 0 à 50 % de batterie en 30 minutes (recharge filaire avec chargeur 30 W), recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W. Certification : résistant à l’eau et aux poussières IP68.

: résistant à l’eau et aux poussières IP68. OS : Android 17 préinstallé et 7 ans de mises à jour garantis.

Le Pixel 11 Pro est disponible dès aujourd’hui en précommande à partir de 1199 € pour sa version 256 Go de stockage et 1589 € pour 1 To de stockage.

Pixel 11 Pro XL officiel : la fiche technique complète

Dimensions : 162,7 mm x 76,5 mm

: 162,7 mm x 76,5 mm Poids : 226 g.

: 226 g. Écran : Super Actua OLED de 6,7 pouces (ratio 120:9), définition de 1 344 x 2 992 pixels, résolution 486 ppp, taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 600 nits (2 400 nits en HDR), verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2.

Super Actua OLED de 6,7 pouces (ratio 120:9), définition de 1 344 x 2 992 pixels, résolution 486 ppp, taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 600 nits (2 400 nits en HDR), verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2. Processeur : Google Tensor G6, 1 cœur ARM C1 Ultra cadencé à 4,11 GHz, 4 cœurs ARM C1 Pro cadencés à 3,38 GHz, 2 cœurs ARM C1 Pro optimisés à 2,65 GHz, coprocesseur de sécurité Titan M3.

: Google Tensor G6, 1 cœur ARM C1 Ultra cadencé à 4,11 GHz, 4 cœurs ARM C1 Pro cadencés à 3,38 GHz, 2 cœurs ARM C1 Pro optimisés à 2,65 GHz, coprocesseur de sécurité Titan M3. Mémoire RAM : 12 Go ou 16 Go.

: 12 Go ou 16 Go. Espace de stockage : 256 Go ou 512 Go ou 1 To.

: 256 Go ou 512 Go ou 1 To. Capteurs photo : Principal : 50 MP, ouverture f/1,68, champ de vision 82°. Ultra grand-angle : 48 MP, ouverture f/1,7, champ de vision 123°. Téléobjectif : 48 MP, ouverture f/2,8, champ de vision 23°, zoom optique x5. Selfie : 42 MP, ouverture f/2,2, champ de vision 103°.

: Batterie : 5 115 mAh, autonomie annoncée de 24 h environ, de 0 à 50 % de batterie en 30 minutes (recharge filaire avec chargeur 30 W), recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W.

: 5 115 mAh, autonomie annoncée de 24 h environ, de 0 à 50 % de batterie en 30 minutes (recharge filaire avec chargeur 30 W), recharge sans fil Qi2 jusqu’à 25 W. Certification : résistant à l’eau et aux poussières IP68.

: résistant à l’eau et aux poussières IP68. OS : Android 17 préinstallé et 7 ans de mises à jour garantis.

Le Pixel 11 Pro est disponible dès aujourd’hui en précommande à partir de 1399 € pour sa version 256 Go de stockage et 1789 € pour 1 To de stockage.