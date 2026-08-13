81% des utilisateurs de Windows ne veulent pas utiliser Microsoft Edge, selon un récent sondage mené par… la concurrence

Microsoft s’est encore attiré les foudres de la Browser Choice Alliance, l’association qui regroupe de nombreux navigateurs web. Toujours dans le but de dénoncer les pratiques abusives de la firme pour forcer à l’utilisation d’Edge, celle-ci a mené un sondage pour tenter d’obtenir l’appui des utilisateurs eux-mêmes.

La Browser Choice Alliance n’en finit de s’en prendre à Microsoft et son navigateur Edge. L’association de navigateurs, qui compte notamment parmi ses membres des concurrents directs tels que Google Chrome, Opera ou encore Vivaldi, multiplie les attaques frontales depuis quelques mois. Agacée par les techniques prédatrices de la firme de Redmond qui forcent à rester sur Edge, celle-ci n’hésite pas à aller jusqu’à dire que les utilisateurs de Windows sont victimes de chantage.

Mais comme Microsoft ne semble pas pressé de répondre, la BCA est bien contrainte de trouver de nouvelles méthodes d’interpellation. Puisque la lettre ouverte à Satya Nadella n’a visiblement pas non plus fonctionné, l’association a décidé de mobiliser les utilisateurs eux-mêmes. Ces derniers ont été appelés à répondre à un sondage qui, s’il ne le précise pas explicitement, est très clairement à charge contre Microsoft.

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La majorité des utilisateurs souhaite pouvoir quitter Edge plus facilement

Selon ce sondage donc, 86 % des utilisateurs de Windows pensent qu’ils devraient pouvoir choisir leur navigateur par défaut à l’installation. 80% aiment pouvoir changer de navigateur par défaut en un clic. À ce jour, se passer complètement d’Edge est encore très fastidieux, Windows privilégiant ce dernier pour l’ouverture de certains fichiers tant qu’on ne lui indique pas une alternative. Aussi, 72 % d’entre eux se plaignent d’avoir rencontré des difficultés en voulant changer de navigateur.

Même lorsque ceux-ci parviennent à leurs fins, ils ne sont pas au bout de leurs surprises. 29 % d’entre eux racontent en effet qu’une mise à jour de Windows a modifié leurs paramètres et préférences en matière de navigateur — en faveur de Microsoft Edge, bien entendu. Une situation qui rend la tâche encore plus compliquée pour les personnes les plus âgées. 44 % des plus de 65 ans estiment qu’il est trop compliqué de changer de navigateur sur Windows.

Bien entendu, les navigateurs de la Browser Choice Alliance ont un intérêt commercial à faire tomber l’hégémonie d’Edge sur l’immense parc de PC Windows. Il est donc plus que recommandé de prendre ce sondage avec des pincettes. Reste que selon ce dernier, 81 % des utilisateurs Windows admettent qu’Edge n’est pas leur navigateur préféré.