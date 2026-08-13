Quick Share se rapproche encore un peu plus d’AirDrop en copiant cette fonctionnalité bien pratique

Google vient de déployer une nouvelle mise à jour pour Quick Share, sa fonctionnalité de partage de fichiers inspirée d’AirDrop. Et justement, cette inspiration vient de passer au cran au-dessus, avec une nouvelle option directement copiée sur Apple qui fait son arrivée.

Quelque peu laissé à l’abandon peu de temps avant son lancement, Quick Share a désormais droit à une attention toute particulière de la part de Google. Il faut dire que l’application doit désormais paraître sous son meilleur jour maintenant qu’elle permet de partager facilement des fichiers avec les iPhone. Aussi, la firme de Mountain View travaille actuellement à améliorer Quick Share, en lui apportant régulièrement de nouvelles fonctionnalités facilitant le partage.

Il y a quelques semaines, celle-ci ajoutait par exemple une catégorie “Famille” aux contacts pour leur envoyer des fichiers encore plus rapidement. Mais on ne fait jamais mieux que lorsque l’on s’inspire directement à la source — soit, ici, AirDrop. Une nouvelle fonctionnalité tout droit tirée de l’application d’Apple s’apprête donc à arriver sur nos smartphones Android, avec toujours pour objectif de transférer des fichiers le plus simplement possible.

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Quick Share va se doter d’une fonctionnalité pour transférer des fichiers encore plus simplement

Quick Share est certes très rapide, mais il demande encore d’appuyer sur plusieurs boutons pour pouvoir envoyer un fichier. Tout simplement une aberration à l’heure où la technologie NFC existe. Dorénavant, il suffit donc d’approcher les deux smartphones pour que l’émetteur détecte la présence du récepteur. Il ne reste alors plus qu’à appuyer sur le bouton envoyer, sans avoir à effectuer une longue recherche. De quoi réveiller la nostalgie de nos tout premiers téléphones portables et leur technologie infrarouge.

Comme d’habitude, la fonctionnalité est pour le moment réservée aux téléphones de Google, à partir du Pixel 6. Celle-ci ne devrait pas tarder à arriver chez Samsung, en commençant par les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8. Les Galaxy S devraient leur emboîter le pas peu de temps. Les autres constructeurs Android n’ont pas encore communiqué sur le sujet, mais on imagine que la mise à jour devrait un jour arriver chez eux.