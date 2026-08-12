Précommande Pixel 11, 11 Pro et 11 Pro XL : où les acheter au meilleur prix ?

Les Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL sont désormais disponibles en précommande. Avec ses nouveaux modèles, Google ne cherche pas à bousculer l’identité visuelle de ses smartphones, mais affine nettement leur barre photo. La nouvelle génération introduit également la puce Tensor G6, un stockage de départ plus généreux et la fonction HiLight sur les deux modèles Pro.

Précommander les Pixel 11 (jusqu’à 400 € de bonus reprise)

Google vient de présenter les Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL, ses nouveaux smartphones haut de gamme pour 2026, à l’occasion de sa conférence Made by Google. La gamme s’organise à nouveau autour d’un modèle classique et de deux versions Pro, proposées avec des écrans de 6,3 et 6,8 pouces.

Cette année, Google abandonne les versions 128 Go sur toute la famille Pixel 11. La hausse des prix d’entrée tient donc surtout au passage généralisé à 256 Go : à stockage égal, les Pixel 11 et 11 Pro restent aux mêmes tarifs que leurs prédécesseurs. Le Pixel 11 Pro XL est le seul à subir une véritable augmentation. Certaines offres de précommande permettent toutefois de le payer moins cher que son prix conseillé.

Où précommander le Pixel 11 au meilleur prix ?

Le Pixel 11 est disponible en deux capacités : 256 Go à 999 € et 512 Go à 1 129 €. La version 512 Go coûte 130 € de plus, mais celle de 256 Go devrait largement suffire à la plupart des utilisateurs. Choisissez la capacité supérieure seulement si vous souhaitez conserver beaucoup de photos et de vidéos sur le smartphone. Le smartphone se décline en quatre coloris : Frost, Hibiscus, Pistachio et le plus classique Obsidian.

Pixel 11 256 Go : 999 €

Pixel 11 512 Go : 1 129 €

Chez Boulanger, le Pixel 11 profite en ce moment d’un bonus de reprise de 200 €. L’offre fonctionne avec un ancien Pixel, mais aussi avec un smartphone d’une autre marque. L’enseigne ajoute ces 200 € à la valeur estimée de votre appareil, puis déduit le montant total de votre panier. Sélectionnez le retrait en magasin lors de la commande et apportez votre ancien mobile au moment de récupérer le nouveau.

Précommander le Pixel 11 sur Boulanger

Où précommander les Pixel 11 Pro et 11 Pro XL au meilleur prix ?

Les Pixel 11 Pro et 11 Pro XL commencent tous les deux avec 256 Go de stockage et peuvent monter jusqu’à 1 To. Voici leurs prix conseillés :

Pixel 11 Pro 256 Go : 1 199 €

Pixel 11 Pro 512 Go : 1 329 €

Pixel 11 Pro 1 To : 1 589 €

Pixel 11 Pro XL 256 Go : 1 399 €

Pixel 11 Pro XL 512 Go : 1 529 €

Pixel 11 Pro XL 1 To : 1 789 €

Les prix restent inchangés pour le Pixel 11 Pro. Les différentes capacités de stockage de la version XL voient par contre leur prix augmenter de 100 €. Trois coloris sont proposés : Canyon, Fog et Olive.

Précommander les Pixel 11 Pro et 11 Pro XL

L’offre de reprise Boulanger est également valable ici, mais avec 300 € et 400 € de bonus respectivement sur les Pixel 11 Pro et 11 Pro XL. Cette somme vient en plus du montant proposé pour votre ancien mobile et le total est directement retranché du panier. Après avoir choisi le retrait en magasin, il ne vous reste plus qu’à apporter l’appareil repris pour repartir avec le modèle commandé.

Quelles sont les nouveautés du Pixel 11 ?

Sur le Pixel 11, le changement principal se trouve au dos. Entièrement recouvert de verre, il conserve la barre photo caractéristique de la gamme, mais celle-ci perd environ 40 % de son épaisseur. Elle devrait ainsi moins se faire sentir dans une poche. Avec une coque Pixel, son relief disparaît presque.

À l’avant, le Pixel 11 conserve un écran Actua OLED de 6,3 pouces, d’une définition de 2 424 × 1 080 pixels. Son taux de rafraîchissement varie de 60 à 120 Hz et sa luminosité peut atteindre 3 000 nits.

La partie photo repose sur un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un téléobjectif de 10,8 MP avec zoom optique 5x. La caméra avant quant à elle a une définition de 10,5 MP. Google améliore également le zoom, qui peut désormais monter jusqu’à 30x.

À l’intérieur du Pixel 11 se trouve par ailleurs la nouvelle puce Tensor G6. Commune aux trois modèles, elle offre des performances haut de gamme et est épaulée ici par 12 Go de RAM.

Google annonce jusqu’à 30 heures d’autonomie et une recharge sans fil de 25 W. Le doublement du stockage sur la version de départ permet aussi de conserver davantage de photos et de vidéos sans devoir choisir immédiatement une configuration plus chère.

Pixel 11 Pro et 11 Pro XL : tout ce qu’il faut savoir

Les Pixel 11 Pro et 11 Pro XL profitent de leur côté d’un écran Super Actua de 6,3 pouces et 6,8 pouces respectivement, avec une luminosité qui monte jusqu’à 3 600 nits. Google annonce également une résistance aux rayures multipliée par deux. Les écrans restent protégés par du verre Gorilla Glass Victus 2. Leur barre photo change elle aussi de conception et accueille désormais HiLight.

Cette LED peut être configurée pour afficher une couleur différente selon le contact qui vous appelle. Même lorsque le smartphone est posé écran contre la table, vous pouvez ainsi reconnaître un appel important sans retourner l’appareil. HiLight permet également d’effectuer certaines interactions mains libres avec Gemini.

Les deux Pro disposent d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif de 48 MP chacun. Le téléobjectif offre un zoom optique 5x.

Enfin, Google annonce une autonomie de 30 heures pour les deux modèles, soit jusqu’à deux jours en utilisation normale. En 30 minutes, la recharge filaire permet de récupérer 75 % de batterie, soit jusqu’à 15 heures d’utilisation selon Google. La recharge sans fil est de 25 W, mais 29 % plus rapide que sur la génération précédente.