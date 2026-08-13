Pour la première fois, les personnages de Star Wars vont rencontrer les héros de chez Marvel. Une série de comics est en préparation pour mettre en scène Luke Skywalker et Wolverine dans un seul univers.

Qui gagnerait un affrontement entre Luke Skywalker et Thanos ? Est-ce que Han Solo tire plus vite que Star-Lord ? Darth Vador pourrait-il battre Wolverine ? Ce genre de question, les fans des deux univers Stars Wars et Marvel se les sont sûrement posées lors d’une discussion animée. Sans affirmer qu’elles trouveront toute une réponse, on peut cependant vous dire que la réunion de ces personnages emblématiques au sein d’un même comics va bien avoir lieu.

Plus précisément, au sein d’une série de 5 comics appelée Star Wars/Marvel : Hope Assembles. Un jeu de mots reprenant le titre du premier film Star Wars : A New Hope, et d’Avengers Assemble, à la fois série animée et réplique culte. L’histoire sera écrite par Kevin Smith, qui a scénarisé des comics Batman, Green Arrow ou encore Daredevil. Au dessin, l’artiste David Marquez, auteur, entre autres, des comics Uncany X-Men ou Ultimate Comics : Spider-Man.

Une série de 5 comics mélangera les personnages de Star Wars et Marvel

Préparé à l’occasion des 50 ans de Stars Wars en 2027, le scénario de Star Wars/Marvel : Hope Assembles est “simple” : suite à un sort altérant la réalité même, les personnages de Star Wars se retrouvent sur la Terre-616, celle où se déroule la majorité des aventures Marvel. Les événements de Stars Wars : Un Nouvel Espoir auront donc lieu sur la même planète où Iron Man, Captain America et consorts se battent contre Docteur Fatalis ou Venom.

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L’affiche complète, à retrouver sur le site d’Entertainment Weekly via le lien ci-dessous, montre que tout le monde sera de la partie côté Marvel : Deadpool, Les 4 Fantastiques, les X-Men, les Avengers… Le premier tome de Star Wars/Marvel : Hope Assembles sortira en janvier 2027 et les autres suivront à raison de un par mois, jusqu’en mai 2027 compris. Notez que pour le moment, on ignore s’il s’agira d’une sortie internationale ou limitée à certains pays.

Source : Entertainment Weekly