Ce géant américain compte sur Samsung pour rendre ses futures voitures électriques plus performantes

General Motors s’associe à Samsung SDI pour développer une nouvelle génération de batteries destinées aux voitures électriques. Le constructeur américain vise des cellules plus denses en énergie et capables de se recharger plus rapidement.

voiture electrique recharge

Le secteur automobile compte de plus en plus sur de nouvelles batteries pour améliorer l’autonomie et réduire les temps de recharge. Samsung fait partie des groupes les plus actifs dans cette course. Le fabricant sud-coréen prépare déjà des batteries à semi-conducteurs destinées notamment aux voitures électriques dès 2027. Ces technologies doivent stocker davantage d’énergie tout en améliorant la sécurité, deux arguments devenus essentiels pour convaincre les automobilistes encore hésitants face à l’électrique et limiter certains compromis techniques actuels.

La recharge rapide progresse elle aussi à grande vitesse. Des chercheurs travaillent désormais sur des batteries capables de retrouver toute leur capacité en seulement quelques minutes sans s’user prématurément. Certaines batteries solid-state expérimentales promettent déjà une recharge complète en trois minutes. Les constructeurs cherchent donc à combiner autonomie, durée de vie et vitesse de recharge dans une même cellule, sans faire exploser les coûts de production. C’est précisément sur ce terrain que Samsung vient de renforcer son partenariat avec l’un des plus grands groupes automobiles américains.

Samsung et General Motors développent des batteries plus denses en énergie et plus rapides à recharger

Selon une annonce publiée par Samsung SDI, l’entreprise a signé un nouvel accord avec General Motors pour développer conjointement une nouvelle génération de batteries prismatiques. Ces cellules sont destinées à de futurs véhicules électriques et doivent offrir une densité énergétique élevée ainsi qu’une recharge rapide. Autrement dit, elles pourraient permettre de stocker plus d’énergie dans un volume limité tout en réduisant le temps passé à la borne. Samsung ne précise toutefois ni leur capacité, ni leur puissance de recharge, ni la date prévue pour leur arrivée dans un véhicule de série, laissant encore plusieurs détails techniques inconnus.

Ce nouvel accord s’accompagne d’un changement important dans leur partenariat industriel. Samsung SDI rachète les 49,99 % détenus par GM dans leur coentreprise SynergyCells, dont l’usine est en construction. Le groupe sud-coréen en deviendra ainsi l’unique propriétaire et disposera de sa première usine de batteries entièrement contrôlée en Amérique du Nord. Face au ralentissement de la demande américaine en voitures électriques, le site produira d’abord des batteries pour le stockage stationnaire d’énergie, un marché actuellement en forte croissance. Samsung indique néanmoins qu’il pourrait ensuite fabriquer les nouvelles cellules prismatiques développées avec GM.


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