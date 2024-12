Votre Pixel peut vous donner sa température exacte, fini de se demander s’il chauffe trop ou non

Google met à jour une application sur plusieurs de ses smartphones Pixel. Elle peut désormais dire à quelle température se trouve le mobile et indiquer s'il y a un risque pour ce dernier.

Un smartphone ne doit jamais surchauffer. C'est valable pour tous les appareils électroniques bien sûr, mais vu l'utilisation quasi permanente que l'on fait de nos mobiles, disons que l'on se sent plus concernés par ces derniers. Tous les constructeurs tentent de réduire le phénomène : ventilation innovante, système de refroidissement liquide… Peu importe du moment que ça fonctionne. Le problème, c'est que nous sommes souvent dépendant de notre jugement pour déterminer si le téléphone est trop chaud ou non.

Heureusement, Google met fin aux incertitudes en équipant ses Pixel d'une nouvelle fonctionnalité : l'affichage de leur température. Il débarque par l'intermédiaire d'une mise à jour de l'application Pixel Troubleshooting introduite en 2023. Elle est intégrée aux modèles les plus récents, à savoir du Pixel 6 au Pixel 9. Ce sont eux qui bénéficient de la nouveauté. Pour la voir, il faut se rendre dans Paramètres > Batterie > Diagnostics de la batterie > Le téléphone est très chaud.

Comment vérifier la température de son smartphone Pixel

Actuellement, ce menu affiche des entrées proposant, par exemple, de baisser la luminosité de l'écran ou d'activer le Wi-Fi. S'il n'y a rien à faire, vous voyez le message Tous les paramètres sont optimisés. Après la mise la jour, la température du Pixel s'affichera avec sa place sur une échelle à 4 couleurs : bleu (froid), vert (normal), orange (chaud) et rouge (élevé).

Une description accompagne le résultat, allant de “La température estimée de votre téléphone est inférieure à la normale. Il peut s'arrêter soudainement” à “La température estimée de votre téléphone est supérieure à la normale. Votre téléphone tentera de se refroidir en limitant temporairement les performances et en suspendant certaines fonctionnalités“.

Des conseils sont également prodigués pour agir en fonction de la situation. La fonctionnalité est disponible à partir de la version 1.0.693922709 de l'appli Pixel Troubleshooting. Le déploiement a démarré, mais il n'est pas global. Il faudra patienter encore quelques temps avant de la voir arriver chez nous.

Source : 9to5Google