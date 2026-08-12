Précommande Pixel Watch 5 : où l’acheter au meilleur prix ?

La Pixel Watch 5 est désormais disponible en précommande. La montre connectée de Google double son espace de stockage, passe à Wear OS 7 et mise davantage sur Gemini Intelligence. Proposée en deux tailles et avec ou sans connexion 4G, elle démarre à 419 €.

Précommande Pixel Watch 5

Google reprend le design soigné de la précédente génération et renforce l’équipement de sa nouvelle montre. L’affichage rond aux bords bombés ne change pas, mais la capacité de stockage double.

La Pixel Watch 5 est proposée en quatre configurations. Les boîtiers de 41 et 45 mm sont chacun disponibles en Wi‑Fi ou en 4G. Cette dernière version permet d’utiliser la montre sans garder constamment son smartphone à proximité.

Où précommander la Pixel Watch 5 au meilleur prix ?

La Pixel Watch 5 de 41 mm démarre à 419 € en version Bluetooth/Wi-Fi. Il faut ajouter 100 € pour bénéficier de la 4G. Le même écart s’applique au format de 45 mm, vendu respectivement 449 € et 549 €.

  • Pixel Watch 5 41 mm Bluetooth/Wi-Fi : 419 €
  • Pixel Watch 5 41 mm 4G LTE : 519 €
  • Pixel Watch 5 45 mm Bluetooth/Wi-Fi : 449 €
  • Pixel Watch 5 45 mm 4G LTE : 549 €

Seules les deux versions de 41 mm voient leur prix augmenter par rapport à la Pixel Watch 4, avec 20 € supplémentaires. Les tarifs du format de 45 mm ne changent pas. L’écart entre les deux tailles tombe ainsi à seulement 30 € pour une connectivité identique.

Quatre associations de couleurs sont disponibles sur le format de 41 mm : Noir Mat avec bracelet Noir Volcanique, Argent Poli avec bracelet Brume, Pyrite Satinée avec bracelet Olive et Champagne Doré avec bracelet Rose Pêche. Cette dernière finition n’est pas proposée sur la montre de 45 mm.

Le modèle de 41 mm reste le plus adapté aux petits poignets et se montre plus léger. Celui de 45 mm offre cependant une autonomie supérieure, jusqu’à 40 heures contre 30 heures avec l’écran toujours allumé. Il constitue donc le meilleur choix si son format plus imposant ne vous gêne pas.

Boulanger ajoute actuellement 50 € de bonus à la valeur de reprise d’un ancien appareil. En choisissant le modèle de 41 mm, ce bonus fait déjà tomber la facture à 369 €, avant même de déduire le montant attribué à l’appareil repris.

Une évolution principalement portée par Gemini Intelligence

La Pixel Watch 5 utilise un écran Actua 360 AMOLED LTPO capable d’atteindre 3 000 nits. Elle embarque un processeur Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, épaulé par un coprocesseur Cortex-M55. Son stockage passe de 32 à 64 Go, ce qui laisse davantage de place pour les applications, les cadrans et la musique conservée hors connexion.

Wear OS 7 introduit Gemini Intelligence et des interactions plus contextuelles directement au poignet. La montre peut également être contrôlée à l’aide de gestes effectués d’une seule main, sans toucher son écran.

Le suivi de la santé repose sur des capteurs capables de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène ou encore la température cutanée. La montre prend aussi en charge l’ECG, le suivi du sommeil et le GPS double fréquence. Elle résiste à l’eau jusqu’à 5 ATM et bénéficie d’une certification IP68.

Enfin, les deux formats récupèrent environ 50 % de batterie en 15 minutes. L’autonomie peut atteindre 48 heures en mode Économiseur sur la version de 41 mm et 72 heures sur celle de 45 mm. La Pixel Watch 5 fonctionne avec les smartphones équipés d’Android 12 ou d’une version ultérieure.


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