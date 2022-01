GTA The Trilogy a “très bien marché” malgré les polémiques, selon la maison-mère de Rockstar

C’est une nouvelle qui peut surprendre les plus sceptiques, et pourtant : GTA The Trilogy est un succès. Du moins, selon les termes de Take-Two, la maison de Rockstar, qui se dit très satisfait des ventes du jeu. Les nombreux bugs n’ont visiblement pas empêché les joueurs de se jeter sur les remakes.

Finalement, GTA The Trilogy a arrêté de faire de lui aussi rapidement qu’il est arrivé. Sorti le 11 novembre 2021, le jeu a pourtant été à l’origine d’une grande polémique dans l’industrie. Alors que les fans s’attendaient à un remake de grande ampleur, ils se sont retrouvés avec trois titres au design clivant et, surtout, truffés de bugs. Autant dire que la déception a été grande pour les fans de la première heure, qui ont en plus de cela dû payer le prix fort pour s’offrir une expérience supposément rafraîchie.

Après tous ces déboires, on aurait pu penser que Rockstar préfère cacher la chose sous le tapis pour se concentrer le prochain opus de la saga, lui aussi très attendu — ce qui n’est qu’un doux euphémisme. Mais, bien au contraire, Take-Two n’hésite pas à affirmer que le jeu est une réussite. D’un point de vue financier, entendons-nous bien, mais une réussite tout de même.

GTA The Trilogy s’est vendu comme des petits pains

Strauss Zelnick, PDG de la maison-mère de Rockstar, est revenu sur l’affaire dans une interview par CNBC. Bien loin d’être accablé par les critiques, il se dit plutôt satisfait du résultat. « En réalité, ce n’était pas un nouveau titre. C’était un remaster de titres préexistants. Nous avons eu un pépin au début, ce pépin a été résolu. Et le titre a très bien marché pour l’entreprise. Nous sommes donc très excités », a-t-il déclaré.

Le « petit pépin » auquel Strauss Zelnick fait référence a tout de même demandé plusieurs grosses mises à jour avant d’être réglé mais qu’importe, le jeu s’est bien vendu. Ce qui n’est pas une si grosse surprise. Dès le premier jour, les serveurs de Rockstar ont lâché face à l’afflux des joueurs venus découvrir les remakes. Si certains sont sans doute partis, cela n’a pas empêché de nouveaux arrivants de débarquer en masse.

