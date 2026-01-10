Dyson V15 Detect Absolute : plus de 270 € de réduction avec cette double promotion qui se termine demain, vite !

Le Dyson V15 Detect Absolute est le top du top des aspirateurs sans fil. Seul souci, son prix de vente conseillé frôle les 800 euros. Mais pendant les soldes Dyson, vous pouvez le trouver nettement moins cher. On vous explique comment faire pour obtenir le meilleur prix possible.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur le site officiel de Dyson

Pour les soldes, Dyson a mis en place de très belles offres promotionnelles sur ses meilleurs produits, y compris ses mythiques aspirateurs. Alors si vous rêvez depuis longtemps de vous équiper avec l’un des meilleurs aspirateurs du marché, c’est le moment de craquer.

En effet, vous pouvez profiter sur tout le site Dyson d’un code promo exceptionnel : OFFREHIVER. Il vous permet d’obtenir 5% de promotion dès 399 € d'achat, et 10% dès 699 €. Et ce code est cumulable avec les réductions déjà en cours. Par contre, il ne va pas falloir le manquer car il n’est valable que ce week-end !

Du coup, nous avons cherché sur tout le site de Dyson l’offre la plus intéressante et nous avons choisi le Dyson V15 Detect Absolute. Pour rappel, il est habituellement en vente pour 799 euros. Mais pour les soldes, son prix a baissé à 549 euros. Et si vous ajoutez le code OFFREHIVER, le prix final est de seulement 521,67 euros. Ça représente une baisse de prix totale de 277,33 euros !

Et comme vous achetez directement sur le site officiel, vous profitez de plusieurs autres avantages de taille. Déjà, vous achetez l’esprit tranquille avec la garantie “meilleur prix” qui vous assure un remboursement de la différence si vous trouvez ce modèle moins cher ailleurs dans les 7 jours suivant votre achat. Vous pouvez aussi essayer pendant 60 jours l’aspirateur et vous faire rembourser si jamais vous n’êtes pas satisfait. Enfin, Vous avez la possibilité d’un paiement en 4 fois avec Paypal et la livraison gratuite.

Dyson V15 Detect Absolute : le meilleur aspirateurs-balai est soldé et c'est un prix sacrifié !

Vous connaissez forcément la marque Dyson qui s’est imposée comme la marque de référence dans le secteur des aspirateurs sans fil. En sortant le V15 Detect Absolute, Dyson a repoussé les limites techniques et technologiques pour offrir les meilleures performances possibles.

Au cœur de la bête, on trouve son fameux moteur Hyperdymium qui fournit une puissance d’aspiration de 240 Airwatts en tournant à 125 000 tours par minute. Avec lui, peu importe le type de sol, vous aurez un résultat impeccable.

Comme toujours chez Dyson, la version Absolute est celle qui offre le plus d’accessoires dans la boîte. Vous aurez donc le modèle le plus polyvalent de la gamme. Ainsi, la brosse Optic Fluffy s’utilise sur sol dur et elle intègre un faisceau lumineux intégré pour révéler toute la poussière présente. Pour les sols durs mais aussi pour les moquettes et tapis, vous avez la brosse Digital Motorbar qui est dotée d’un très pratique système de démêlage automatique des poils d’animaux et cheveux longs. Et pour les zones plus exiguës comme votre mobilier ou l’intérieur de votre voiture, vous pouvez utiliser l’accessoire combiné ou le long suceur en transpormant le V15 Detect Absolute en aspirateur à main.

Enfin, l’autonomie du Dyson V15 Detect Absolute atteint jusqu’à 60 minutes d’utilisation. C’est donc un modèle endurant qui vous permettra de nettoyer de fond en comble votre maison, sans risquer la panne.