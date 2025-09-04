Dyson V15 Detect Absolute : avec 300€ de réduction, cet excellent aspirateur balai est à son meilleur prix, mais il va falloir faire vite !

On ne présente plus le Dyson V15 Detect Absolute. Cet aspirateur balai sans fil bourré de technologie figure parmi les modèles les plus avancés du marché. Et bonne nouvelle, vous pouvez vous l’offrir à 499€ au lieu de 799€ en cumulant la promotion en cours avec le code HOME50. C’est un prix sacrifié !

Vous cherchez un aspirateur ultra puissant et avec une excellente autonomie mais le prix des modèles haut de gamme vous freine ? Ce bon plan est fait pour vous !

Aujourd’hui sur Rakuten, avec le code HOME50 qui vous donne 50€ de réduction supplémentaire dès 349€ d’achat, vous pouvez vous offrir le Dyson V15 Detect Absolute à 499€ seulement au lieu de 799€. Mais ne tardez pas, ce code n’est valable que jusqu’à dimanche 7 septembre !

Durant cette courte période, de nombreux appareils pour la maison passent à prix cassé avec les coupons Rakuten. Ainsi, en plus du code HOME50, vous pouvez utiliser le code HOME15 qui vous offre 15€ de réduction dès 99€ d’achat. Voir les conditions ici.

Quelles sont les caractéristiques du Dyson V15 Detect Absolute ?

Le Dyson V15 Detect Absolute est un aspirateur balai ultra puissant qui se distingue par son moteur Hyperdymium capable d’atteindre les 125 000 tours par minute. Ce moteur haute performance permet de générer une puissance d’aspiration de 240 Airwatts, vous assurant ai si une nettoyage particulièrement efficace sur toutes les surfaces, même les plus difficiles à entretenir.

Ce modèle est livré avec un ensemble complet d’accessoires pour un usage polyvalent au quotidien. Vous trouverez entre autres une Brosse Optic Fluffy qui est dotée d’un éclairage laser pour mettre en évidence les particules fines invisibles à l’œil nu, une Brosse Digital Motorbar qui a été spécialement conçue pour éviter que les poils d’animaux et les cheveux longs ne s’emmêlent autour de la brosse.

Enfin, le V15 Detect Absolute offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie en une seule charge. Il dispose également d’un réservoir de 0,76 L, limitant la fréquence de vidage et assurant un confort d’utilisation optimal.