Dyson V15 Detect Absolute : l’excellent aspirateur profite des promotions record du Black Friday, vite !

Si vous cherchez à acquérir l’un des meilleurs aspirateurs sans fil du marché, le Dyson V15 Detect Absolute est un excellent choix. Et c’est le bon moment pour l’acheter grâce à ces deux offres promotionnelles cumulables qui font chuter le prix de plus de 275 euros ! On vous explique comment faire.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur le site officiel de Dyson

En ce moment, Dyson propose de très nombreuses réductions sur tout son site et en particulier dans la catégorie consacrée aux aspirateurs. Alors si vous attendiez le Black Friday pour vous équiper, c’est le moment de passer à l’action.

Jusqu’au 10 novembre, vous pouvez bénéficiez de 5% de réduction sur tout le site à partir de 449 euros d’achat avec le code promo SINGLE-5. En plus, ce code est cumulable avec les baisses de prix déjà en cours.

Du coup, vous pouvez obtenir le Dyson V15 Detect Absolute à prix cassé. Normalement vendu pour 799 euros, ce modèle s’affiche en ce moment pour 549 euros. Et en ajoutant le code SINGLE-5 dans votre panier, le prix chute à seulement 521,67 euros.

En plus, vous avez la livraison offerte et les retours gratuits jusqu'au 31/01/2026. Vous pouvez aussi payer en 4x sans frais avec Paypal. Nous vous conseillons tout de même de regarder toutes les offres pour trouver votre bonheur. Vous pourrez par exemple vous offrir le Dyson V8 Advanced pour seulement 249 euros grâce à 150 euros de réduction, ou l’aspirateur laveur Dyson V12 Detect Slim Submarine pour seulement 474,17 € au lieu de 719,00 €.

Dyson V15 Detect Absolute : la Roll’s des aspirateurs-balais à prix cassé

La marque britannique Dyson reste toujours la référence incontestée du nettoyage sans fil, et le V15 Detect Absolute en est la parfaite illustration. Ce modèle repousse les limites de la performance grâce à son moteur Hyperdymium, capable d’atteindre 125 000 tours par minute. Avec une puissance d’aspiration de 240 Airwatts, il élimine efficacement la saleté sur tous les types de sols, même les plus exigeants comme les moquettes ou les tapis épais.

La version Absolute se distingue par sa polyvalence. Elle est livrée avec un ensemble complet d’accessoires conçus pour répondre à tous les besoins du quotidien. La brosse Optic Fluffy, dotée d’un faisceau lumineux intégré, révèle la poussière invisible à l’œil nu. La brosse Digital Motorbar, quant à elle, dispose d’un système de démêlage automatique pour capturer sans effort les poils d’animaux et les cheveux longs. Vous trouverez également un accessoire combiné et un long suceur, idéals pour les zones difficiles d’accès, les meubles ou l’intérieur d’une voiture.

Côté endurance, le Dyson V15 Detect Absolute offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie. Combiné à son bac à poussière de 0,76 L, vous obtenez un appareil capable de faire un nettoyage complet sans interruptions.

Alliant puissance, précision et confort d’utilisation, le V15 Detect Absolute s’impose comme l’un des aspirateurs sans fil les plus complets et performants du marché.

Cliquez ici pour acheter le Dyson V15 Detect Absolute