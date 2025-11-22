Dyson V12s Detect Slim Submarine : l’aspirateur laveur de sol est 300 € moins cher durant cette offre flash, vite !

Les aspirateurs Dyson ont révolutionné notre manière de faire le ménage. Efficaces, légers mais chers, ces modèles haut de gamme ne sont habituellement pas accessibles à toutes les bourses. Mais avec le Black Friday, ils passent à prix cassé. Normalement en vente à 719 €, le Dyson V12s Detect Slim Submarine passe à seulement 419 € avec le code DEALABSXDYSON. C’est une belle chute de prix !

Durant le mois de novembre, vous pouvez profiter des promotions pour vous équiper à prix réduit. À l’approche du Black Friday, de nombreuses marques bradent leurs produits et c’est l’occasion de faire de belles affaires. Vous cherchez un nouvel aspirateur balai efficace et les modèles proposés par Dyson vous font de l’oeil ? L’heure est venue de craquer !

Le Dyson V12s Detect Slim Submarine ne se contente pas d’aspirer. Il offre un nettoyage optimal en lavant également les sols durs et aucune tâche ne lui résiste. Cet excellent appareil a en plus l’avantage d’être léger et facilement maniable.

Jusqu'au 24 Novembre 23h59, le site officiel de Dyson organise de belles promotions sur ses aspirateurs. Le Dyson V12s Detect Slim Submarine n’y échappe pas. Alors qu’il est sorti au prix de 719 €, cet excellent aspirateur laveur de sol est affiché à 499 €. Cela représente déjà une baisse de prix de 220 €. Mais ça n’est pas tout parce qu’avec le code DEALABSXDYSON, vous obtenez 80 € de réduction supplémentaire, ce qui fait passer le prix à 419 € seulement !

Quelles sont les caractéristiques du Dyson V12s Detect Slim Submarine ?

Avec son poids plume de seulement 3,1 kg, le Dyson V12s Detect Slim Submarine est un aspirateur laveur qui combine efficacité et ergonomie. Il est doté d’un puissant moteur Dyson Hyperdymium de 140 W capable de réaliser 125 000 r/min. Il aspire ainsi efficacement les poussières fines comme les plus gros débris. Et grâce à sa brosse Dyson Motorbar, les poils et les cheveux ne s’emmêlent pas.

Le Dyson V12s Detect Slim Submarine est par ailleurs équipé d’un bac à poussière de 0,76 L. Celui-ci a été spécialement conçu pour que vous puissiez le vider entièrement d’un seul geste sans avoir à vous salir les mains.

Ce modèle vous offre une propreté optimale puisqu’il lave également les sols durs à l’eau propre avec sa brosse lavante Dyson Submarine. Aucune tâche ne lui résiste. Enfin, avec son autonomie qui peut aller jusqu’à 60 minutes d’autonomie, vous pouvez effectuer le nettoyage de grandes superficies. Les trois modes de puissance vous donnent la possibilité d’ajuster l’équilibre entre l’économie d’énergie et l’aspiration intensive.