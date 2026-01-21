Dyson V10 Origin : l’aspirateur balai passe à petit prix pour les soldes en cumulant ces 2 offres !

Vous souhaitez vous offrir un aspirateur balai Dyson et vous attendez une belle offre pour craquer ? C’est le bon moment ! Carrefour propose actuellement le V10 Origin à 329 € au lieu de 429 €. Et avec la carte de fidélité qui est gratuite, vous avez 30 € reversés sur votre cagnotte, ce qui fait chuter son prix à 299 € seulement !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les aspirateurs Dyson sont réputés pour leur puissance, mais aussi pour leurs prix élevés. Grâce aux belles chutes de prix des soldes d'hiver, vous pouvez trouver de modèles enfin accessibles. Si vous souhaitez vous équiper d’un excellent aspirateur balai, c’est le moment de craquer !

Carrefour propose actuellement le Dyson V10 Origin à prix sacrifié. Normalement en vente à 429 €, il est affiché en promotion à 329 €. Mais ça n’est pas tout ! Si vous êtes membre du Club Carrefour, vous bénéficiez 30 € reversés sur votre cagnotte. Vous n’avez pas encore la Cate de fidélité ? Pas de panique, sa création est gratuite !

Quelles sont les caractéristiques du Dyson V10 Origin ?

Le Dyson V10 Origin est un modèle polyvalent qui s’utilise aussi bien en aspirateur balai qu’en aspirateur à main. Il a été conçu pour une utilisation optimale sur toutes les surfaces et il est bien plus efficace que le Dyson V8 Absolute.

Il est doté du puissant moteur V10 capable de faire capable d’effectuer jusqu'à 125 000 tours par minute. Il vous offre ainsi un nettoyage optimal sur les sols durs, mais aussi sur les tapis et la moquette. Sa brosse Motorbar est équipée de poils rigides en nylon qui décollent les saletés et de poils en fibre de carbone pour les poussières fines. Rien ne lui résiste.

Côté autonomie, le Dyson V10 Origin tient ses promesses. Vous profitez d’une autonomie confortable de 60 minutes sans baisse de régime. Il embarque par ailleurs un grand réservoir de 0,76 L, ce qui vous permet de stocker vos poussières sans avoir à vider le bac en cours de nettoyage.

Profitez des soldes pour vous offrir cet excellent aspirateur balai à prix cassé. En cumulant la promotion en cours avec les 30 € reversés sur votre cagnotte, il vous revient à seulement 299 € !