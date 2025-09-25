Dyson V12 Origin + Kit pour animaux : son prix chute de 200 € pour les French Days, vite !

Les offres des French Days continuent d’arriver. Si vous cherchez un aspirateur balai sans fil de qualité, Cdiscount propose une super offre sur le Dyson V12 Origin avec un kit de brosses pour nettoyer les poils d’animaux.

Il n’y a rien de pire que de faire le ménage avec un aspirateur de mauvaise qualité. Puissance insuffisante, autonomie rikiki, trop lourds, les modèles bas de gamme sont à éviter. Mais les meilleurs modèles ont un autre inconvénient, leurs prix élevés. Les aspirateurs balais Dyson sont connus à la fois pour leurs avancées technologiques et pour leurs tarifs prohibitifs.

Heureusement, pendant les French Days, Cdiscount propose le Dyson V12 Origin avec un kit de brosses pour nettoyer les poils d’animaux à prix mini. Normalement vendu à 574 euros, le Dyson V12 Origin + Kit pour animaux est actuellement affiché à 399 euros. Et en ajoutant le code promo COCORICO25, le prix chute de 25 euros supplémentaire et passe à seulement 374 euros, soit une baisse de prix totale de 200 euros !

Mais attention, les French Days ne durent que jusqu’au 30 septembre et les stocks ne sont pas illimités alors ne tardez pas trop à passer commande. En plus, la livraison est gratuite.

Dyson V12 Origin + Kit pour animaux : l'aspirateur balai ultra performant à prix mini

Cet aspirateur balai de seulement 2,1 kg est adapté pour tous types de sols. Vous pouvez donc l’utiliser aussi bien sur vos parquets, carrelages, moquettes que tapis. Sa polyvalence est un atout de taille pour nettoyer toute votre maison.

Avec son moteur numérique tournant jusqu'à 125 000 tr/min, il offre une puissance d’aspiration de 120 Airwatts. Il est équipé d’une brosse Fluffy avec des poils en nylon doux et en fibre de carbone antistatique parfaitement adaptée pour les sols durs, mais aussi d’une mini brosse motorisée parfaitement adaptée pour aspirer les poils d'animaux et les cheveux puisqu’elle profite d’une technologie auto-démêlante.

Le kit pour animaux dispose également d’accessoires dédiés pour nettoyer les poils sur les tapis, les canapés ou les sièges de voiture. En outre, il est équipé d’un système de filtration HEPA capable de capturer 99,97 % des particules microscopiques.

Le Dyson V12 Origin profite d’une belle autonomie de 60 minutes. Avec son collecteur d’une capacité de 0,35 L, vous pouvez aspirer de nombreuses saletés sans avoir à le vider constamment. En plus, vous disposez d’un système de vidage hygiénique qui fonctionne en pressant un simple bouton. Vous avez le choix entre 3 modes de puissance et, grâce à l’écran LCD, vous pouvez voir les performances ainsi que l’autonomie en temps réel.