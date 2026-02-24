Spotify a enfin trouvé le moyen de connaître avec précision vos préférences musicales du moment

Dans une future mise à jour, l'utilisateur pourra indiquer directement à Spotify par commande textuelle ce qu'il aime écouter.

Les recommandations de Spotify sont parfois étonnantes et ne reflètent pas vraiment ce que l'on a envie d'écouter en ce moment. La plateforme de streaming musical met à disposition des utilisateurs quelques outils pour influencer l'algorithme, permettant d'exclure des playlists et des titres pour affiner ses préférences. Mais il n'existe pas encore de fonctionnalité pour faire savoir concrètement à Spotify quel type de musique il devrait nous suggérer, plutôt que ce qu'on préfère ne pas écouter. Cette situation serait bientôt sur le point d'évoluer.

En analysant le code de la version 9.1.28.385 de l'application mobile, Android Authority a repéré des mentions intéressantes à une option “Notes”, liée à notre profil de goûts musicaux. Celle-ci semble permettre d'écrire des requêtes textuelles à Spotify pour que l'algorithme les prenne en compte dans la génération des suggestions. “Vos notes contribuent à influencer le contenu affiché sur la page d'accueil”, est-il expliqué. Le service a même prévu un exemple pour guider les utilisateurs : “J'ai beaucoup écouté…”

Dites explicitement à Spotify ce que vous désirez écouter

En fonction de vos besoins, vous pourrez ajouter, modifier et supprimer vos notes pour que l'algorithme soit mis à jour avec vos exigences du moment. Un nombre limite de notes et de caractères par note est prévu par Spotify, forçant les utilisateurs à rester concis et à supprimer celles qui ne sont plus d'actualité. Le terme “IA” n'est jamais employé au sein de l'application, mais cette fonction est clairement alimentée par un modèle de langage. Les suggestions d'écoute de Spotify devraient en tout cas gagner en pertinence avec cette nouveauté, encore en phase de développement et dont on ne sait pas quand elle sera rendue disponible.

Spotify travaille également sur une amélioration de son système d'emojis au sein de sa messagerie. Le texte “Choisissez des réactions emoji personnalisées pour vos messages” laisse entendre que nous ne serons prochainement plus limités à la sélection réduite de six emojis comme actuellement. Cet ajout confirme les récentes ambitions de Spotify en termes de fonctionnalités sociales.