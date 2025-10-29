Steven Spielberg fait appel à ce compositeur légendaire pour la musique de son prochain film

On sait qui va composer la musique du prochain film de Steven Spielberg. Le réalisateur renoue avec un ténor bien connu du secteur. Attendez-vous à des thèmes mémorables.

Les films les plus mémorables ont tous quelque chose en commun : une bande-originale qui marque les esprits. Même sans avoir vu tel ou tel long-métrage, beaucoup sont capables d’en fredonner la musique. Ennio Morricone pour Le Bon, la Brute et le Truand, Hans Zimmer et Gladiator, Alan Silvestri avec les Avengers, Howard Shore pour Le Seigneur des Anneaux… Autant de noms qui font immédiatement jaillir les notes dans nos esprits.

Si techniquement rien ne les lie à un réalisateur en particulier, les compositeurs vont souvent se retrouver à travailler avec le même au fil des années. Pourquoi changer une équipe qui gagne après tout ? Ainsi, quand Steven Spielberg annonce travailler sur son prochain film, les fans se demandent qui va se charger de la musique. La personne retenue est désormais connue et une chose est sûre : cela promet des thèmes mémorables.

Voici qui va composer la musique du prochain film de Steven Spielberg

Durant un événement qui lui est consacré, le président de Julliard, prestigieux conservatoire supérieur privé de musique et des arts du spectacle de New York, révèle son nom : “John Williams, qui est à Los Angeles où il fait ce qu’il fait d’habitude : il travaille avec Steven Spielberg sur son prochain film. Et c’est quelque chose dont on peut se réjouir“. Le légendaire compositeur des musiques de Star Wars reprend donc du service pour ce qui signera sa 30e collaboration avec Spielberg.

Âgé aujourd’hui de 93 ans, John Williams a envisagé de mettre fin à sa longue carrière en 2022, après avoir travaillé sur Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Il s’est rétracté un an plus tard, affirmant qu’il pourrait toujours remettre le couvert si un projet retenait son attention. Pour l’instant, on sait seulement que le film de Spielberg parlera d’OVNI, ou Objet volant non identifié. Il s’agira donc d’un long-métrage de science-fiction, genre très apprécié du réalisateur. Sortie prévue en 2026.