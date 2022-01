Ils achètent le livre Dune de Jodorowsky pour 2,6 millions d’euros alors qu’il est disponible gratuitement

Spice DAO est un collectif crypto qui a récemment fait une petite acquisition de 2,6 millions d'euros. À ce prix, ils ont acheté l'un des rares exemplaires du livre Dune de Jodorowsky. Problème, ils pensaient qu'il s'agissait du seul disponible au monde. Pour ne rien arranger, ils semblent croire que cet achat leur tous donne les droits d'auteurs sur l’œuvre.

Qui est pris qui croyait prendre. 1974 : Alejandro Jodorowsky, déjà réalisateur de renom grâce à ses films El Topo et Holy Mountain, est commandité pour adapter l'immense Dune au cinéma. 40 ans avant la proposition de Denis Villeneuve, le projet est déjà dantesque. On prévoit déjà que le film dure 14 heures et que la bande-originale sera composée par ni plus ni moins que Pink Floyd. Malheureusement, le projet ne verra jamais le jour, notamment à cause de son budget monstrueux pour l'époque.

Populaire dans les milieux cinéphiles, cette histoire éclate au grand jour en 2014 lorsqu'un documentaire relate les péripéties de Jodorowsky. Ce dernier révèle notamment que le réalisateur avait alors écrit un livre comprenant les notes et concept art utilisés pour le film. Retour en 2022. Le 15 janvier, le collectif Spice DAO annonce sur Twitter avoir remporté le bouquin aux enchères, pour la modique somme de 2,66 millions d'euros. Loin d'une envie de collectionneur, le groupe a de grandes ambitions pour l’œuvre.

Spice DAO pense qu'acheter un livre est comme acheter des droits d'auteur

“1) Rendre le livre public (dans la mesure où la loi le permet). 2) Produire une série limitée animée originale inspirée du livre et la vendre à un service de streaming. 3) Soutenir les projets dérivés de la communauté.” Voilà donc le projet de Spice DAO. Mais il y a un problème. La première réponse sous le tweet du collectif est assez équivoque : “Ce livre est disponible gratuitement en ligne et en version intégrale depuis des années”.

Non seulement vous pouvez lire le livre de chez vous à tout moment, mais l'exemplaire physique acheté par Spice DAO n'est même pas le seul existant au monde. En effet, on estime à une dizaine le nombre de copies disponibles, dont une s'étant vendue il y a trois ans à… 42 500 dollars. En d'autres termes, le collectif n'a acheté qu'une copie du livre, et ce, à un prix pas vraiment compétitif.

Qui plus est, l'envie de “soutenir les projets dérivés de la communauté” semble bien compromis. En effet, contrairement à ce que semble penser Spice DAO, l'achat du bouquin ne leur octroie pas les droits d'auteurs de ce dernier. Autrement dit, si lesdits projets sont trop proches du Dune de Jodorowsky ou même de Frank Herbert, les véritables ayants-droit ne manqueront pas de tomber dessus.