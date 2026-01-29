Apple TV décroche son propre Seigneur des Anneaux, cette saga de fantasy hyper populaire arrive bientôt sur la plateforme

D'après The Hollywoord Reporter, Apple TV vient de s'octroyer les droits d'adaptation de l'une des plus grandes franchises de fantasy de ces dernières années. Plusieurs films et série sont déjà prévus, dans ce qui semble être la tentative d'Apple de proposer le prochain Game of Thrones et Seigneur des Anneaux.

C'est un véritable séisme pour tous les fans de fantasy littéraire. Depuis une grosse dizaine d'années, le genre a le vent en poupe au cinéma et à la télévision, très largement aidé par l'immense succès de Game of Thrones. Depuis, chacun veut sa part du gâteau. Amazon a frappé très fort avec sa série Les Anneaux de Pouvoir, directement tiré de l'univers du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, c'est au tour d'Apple de s'essayer à l'exercice.

Le service de streaming à la pomme n'est pourtant pas en reste en matière de licence pop culture. Du côté de la science-fiction, on peut notamment citer Fondation et Silo, qui ont tous deux eu droit à leur adaptation au petit écran, sans compter les créations originales telles que Severance. Mais rien encore du côté de la fantasy. Cela s'apprête à changer avec la dernière grosse acquisition du service de streaming.

L'une des plus grandes saga de fantasy récente va être adaptée par Apple TV+

Le Hollywood Reporter affirme en effet qu'Apple TV+ s'est offert un très joli cadeau : l'ensemble des droits d'adaptation de l'univers de Cosmère, créé par l'auteur Brian Sanderson. Si vous êtes un gros lecteur de fantasy, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Si la saga peine encore à percer en France, c'est un véritable phénomène outre-Atlantique. Beaucoup considèrent aujourd'hui l'œuvre comme une pierre angulaire de la fantasy récente.

Celle-ci est particulièrement dense et divisée en plusieurs cycles. Les plus connus sont sans Fil-des-brumes et les Archives de Roshar. La première fera l'objet de plusieurs films, tandis que la seconde aura droit à sa propre série. Il est très compliqué de résumer ces deux univers en seulement quelques lignes, mais tous deux se déroulent dans des royaumes vieux plusieurs millénaires, où la magie est bien souvent oubliée où l'affaire de quelques élus, mais surtout, où la classe dominante corrompue règne brutalement sur un peuple soumis selon des critères bien précis (comme la couleur de leurs yeux).

Le contrat stipule que Brian Sanderson aura un contrôle total sur l'ensemble des oeuvres audiovisuelles tirées de ses livres, ce qui en fait l'un des meilleurs deals de l'histoire de la littérature, meilleurs que ceux obtenus par JK Rowling ou Georges RR Martin pour ne citer qu'eux. Surtout, cela peut laisser espérer à des séries et films d'excellente qualité. Croisons les doigts.

Source : The Hollywood Reporter