Ces SUV Volvo risquent l’incendie en charge, plus de 40 000 véhicules sont rappelés

Un problème sérieux touche des SUV électriques Volvo à travers le monde. La batterie pourrait surchauffer dans certaines conditions précises. La marque lance un rappel massif et appelle les propriétaires à la vigilance.

Les rappels liés aux batteries haute tension restent un sujet sensible pour l’industrie automobile. Les véhicules électriques utilisent des composants complexes qui doivent fonctionner sous forte charge. En 2023, Porsche et Audi avaient déjà rappelé environ 7 000 modèles électriques aux États-Unis. Un défaut d’étanchéité pouvait provoquer une infiltration de liquide et augmenter le risque d’incendie. D’autres constructeurs ont connu des situations similaires ces dernières années. Ces opérations coûtent cher et affectent l’image des marques concernées.

La situation concerne cette fois le Volvo EX30. Ce SUV compact 100 % électrique, long de 4,23 mètres, joue un rôle clé dans la stratégie européenne du constructeur. Lors de notre essai, nous avions salué son design soigné, son confort et l’autonomie solide de la version Single Motor Extended Range. Ce modèle partage sa plateforme avec la Smart #1 et la Zeekr X. Il incarne la transition rapide de Volvo vers une gamme entièrement électrique à l’horizon 2030 en Europe.

Volvo rappelle plus de 40 000 SUV EX30 à cause d’un risque de surchauffe de la batterie lors de la recharge

Volvo rappelle précisément 40 323 EX30 produits entre 2024 et 2026. Les versions Single-Motor Extended Range et Twin-Motor Performance sont concernées. Selon Reuters, un défaut identifié dans certains modules peut provoquer une surchauffe lors d’une recharge à un niveau élevé. Dans des cas très rares, elle pourrait entraîner un départ de feu au niveau de la batterie haute tension.

En attendant l’intervention en atelier, Volvo demande donc aux propriétaires de limiter la charge à 70 %. Il est également conseillé de stationner le véhicule à l’extérieur et à distance des bâtiments. Les modules concernés seront remplacés gratuitement. Les cellules proviennent d’une coentreprise liée au groupe Geely, actionnaire majoritaire de le marque. Le constructeur indique que le fournisseur a corrigé le problème de production et que de nouveaux composants sont prêts. Les propriétaires seront contactés afin d’organiser la réparation. L’EX30 figure parmi les modèles les plus récents et les plus importants de la stratégie électrique du fabricant.