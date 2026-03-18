DLSS 5 : Internet se lâche et se moque ouvertement de Nvidia, notre sélection des meilleures blagues

La présentation du DLSS 5 ne s'est pas exactement passée comme prévu pour Nvidia : au lieu d'être ébahi devant les visuels générés par IA, Internet a majoritairement détesté le rendu de la technologie. Et quand Internet est énervé, il fait de très bonnes blagues.

dlss 5 worms

Ces derniers jours ont été un brin difficiles pour Nvidia. Lundi soir, le constructeur publie une vidéo sur sa chaîne YouTube pour annoncer l'arrivée imminente du DLSS 5, la nouvelle mouture de sa technologie d'upscaling. Celui-ci le voit (et en parle) comme une véritable révolution. Les joueurs n'ont pas exactement été du même avis. Très vite, leur colère se déchaîne en commentaires et il faut pas attendre longtemps avant qu'elle se propage sur les réseaux sociaux.

Les raisons de cette réaction se trouvent dans la technologie elle-même. Alors que le DLSS est censé upscaler les images d'un jeu pour le faire gagner en performance, sa prochaine mise à jour irait beaucoup plus loin, en modifiant complètement le travail sur la lumière et les textures… le tout à grand renfort d'IA, évidemment. En somme, le résultat est très laid et surtout, très éloigné de la direction artistique travaillée par les développeurs.

Les meilleures blagues sur l'annonce du DLSS 5

Alors que certains continuaient d'être très agacés de voir l'IA ruiner leurs jeux vidéo, d'autres ont vu là un potentiel infini de plaisanteries. Très vite, beaucoup ont fait le rapprochement avec d'anciens memes qui imaginaient des personnages en version réaliste.

La vague est lancée, avec toujours le même principe : avoir d'un côté un personnage de jeu supposément laid sans DLSS 5, et sa version “réaliste” avec DLSS 5 de l'auire. D'autres ont alors cherché à trouver de véritables personnes de la vie réelle qui ressembleraient à des personnages bien connus de leurs jeux préférés.

Sur le même sujet — Nvidia promet des cartes graphiques 1 million de fois supérieures aux anciennes sur ce point

Certains studios n'ont pas tardé à monter dans le train pour se moquer à leur tour de Nvidia, imaginant ce que donneraient leurs jeux (ayant bien souvent des graphismes très cartoon ne cherchant pas à correspondre à la réalité) avec le DLSS 5 activé.

Bien sûr, beaucoup d'internautes se sont également servis d'IA générative pour créer des visuels proches du rendu du DLSS 5, mais on retrouve dans une situation où le serpent se mord la queue. Utiliser l'IA pour dénoncer une technologie basée sur l'IA, c'est un poil ironique. On préfère largement la version yassifiée de Solid Snake.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Apple active en silence un nouveau système de sécurité sur ses appareils

Apple introduit un changement discret qui passe inaperçu pour la plupart des utilisateurs. Pourtant, ce nouveau mécanisme agit directement au cœur de la sécurité des appareils. Cette protection invisible est…

Test Oppo Find N6 : un bonne alternative au Magic V6 de Honor

Le retour d’Oppo en France date désormais de un an et demi. Si les gammes Find X et Reno sont à nouveau présentes sur les étals des distributeurs, ce n’est…

Le reboot de Buffy contre les Vampires annulé, Sarah Michelle Gellar désigne le coupable

Le reboot de Buffy contre les Vampires a été annulé par Hulu. Sarah Michelle Gellar, interprète de Buffy, réagit à cette décision et pointe du doigt celui qu’elle estime être…

La première bande-annonce de Dune 3 est en ligne, la conclusion de la trilogie s’annonce grandiose

Dune 3 sortira fin 2026 et nous avons déjà une première bande-annonce à nous mettre sous la dent. Ce dernier film de la trilogie de Denis Villeneuve devrait être bien…

AliExpress casse les prix pour son anniversaire : voici les offres qui valent le coup

Pour célébrer son anniversaire, AliExpress lance une vague de promotions sur l’ensemble de son site, et notamment sur nombreux produits high-tech. Smartphones, tablettes, PC, casques et écouteurs, objets connectés : pendant…

Samsung fait le Tri : à peine sorti, son nouveau smartphone pliable est déjà abandonné

Samsung va arrêter de vendre le Galaxy Z Trifold, son grand smartphone pliable deux fois. Il va bientôt être retiré du catalogue. Il y a quelques semaines, Phonandroid avait pu…

Toujours plus vite : Amazon lance la livraison en 1 heure

Amazon annonce une nouvelle option de livraison permettant de recevoir son colis en seulement 1 heure. Mais pour en profiter, il faut passer à la caisse. Amazon veut vraiment faire…

Ces montres Garmin peuvent désormais répondre aux messages WhatsApp

Les montres connectées gagnent de nouvelles fonctions au fil des mises à jour. Certaines cherchent à remplacer davantage le smartphone au quotidien. Une nouveauté importante arrive sur plusieurs modèles Garmin….

Bon plan : le Poco X7 Pro 5G passe à seulement à 188 €, une offre imbattable

Le Poco X7 Pro est à moitié prix grâce à une offre percutante d’AliExpress, proposée dans le cadre de la célébration de son anniversaire. À ce prix, difficile de trouver…

En France, Renault fait déjà travailler des robots humanoïdes sur ses chaînes de production

Les robots humanoïdes arrivent dans les usines en France. Renault a déjà commencé à les intégrer sur ses lignes de production. Ces machines prennent en charge des tâches physiques répétitives….