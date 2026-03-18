DLSS 5 : Internet se lâche et se moque ouvertement de Nvidia, notre sélection des meilleures blagues

La présentation du DLSS 5 ne s'est pas exactement passée comme prévu pour Nvidia : au lieu d'être ébahi devant les visuels générés par IA, Internet a majoritairement détesté le rendu de la technologie. Et quand Internet est énervé, il fait de très bonnes blagues.

Ces derniers jours ont été un brin difficiles pour Nvidia. Lundi soir, le constructeur publie une vidéo sur sa chaîne YouTube pour annoncer l'arrivée imminente du DLSS 5, la nouvelle mouture de sa technologie d'upscaling. Celui-ci le voit (et en parle) comme une véritable révolution. Les joueurs n'ont pas exactement été du même avis. Très vite, leur colère se déchaîne en commentaires et il faut pas attendre longtemps avant qu'elle se propage sur les réseaux sociaux.

Les raisons de cette réaction se trouvent dans la technologie elle-même. Alors que le DLSS est censé upscaler les images d'un jeu pour le faire gagner en performance, sa prochaine mise à jour irait beaucoup plus loin, en modifiant complètement le travail sur la lumière et les textures… le tout à grand renfort d'IA, évidemment. En somme, le résultat est très laid et surtout, très éloigné de la direction artistique travaillée par les développeurs.

Les meilleures blagues sur l'annonce du DLSS 5

Alors que certains continuaient d'être très agacés de voir l'IA ruiner leurs jeux vidéo, d'autres ont vu là un potentiel infini de plaisanteries. Très vite, beaucoup ont fait le rapprochement avec d'anciens memes qui imaginaient des personnages en version réaliste.

Cette histoire de DLSS5 par Nvidia, c'est littéralement ce mème vieux de presque 20 ans qui prend vie. Youhou pic.twitter.com/pZqciXZ9Zg — Monsieur Plouf (@MonsieurPlouf) March 17, 2026

La vague est lancée, avec toujours le même principe : avoir d'un côté un personnage de jeu supposément laid sans DLSS 5, et sa version “réaliste” avec DLSS 5 de l'auire. D'autres ont alors cherché à trouver de véritables personnes de la vie réelle qui ressembleraient à des personnages bien connus de leurs jeux préférés.

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Certains studios n'ont pas tardé à monter dans le train pour se moquer à leur tour de Nvidia, imaginant ce que donneraient leurs jeux (ayant bien souvent des graphismes très cartoon ne cherchant pas à correspondre à la réalité) avec le DLSS 5 activé.

Our most impressive and realistic Worms design to date… 🪱 https://t.co/sZ0GldEWk3 pic.twitter.com/OjjFdQcyrK — Worms (@WormsTeam17) March 17, 2026

Bien sûr, beaucoup d'internautes se sont également servis d'IA générative pour créer des visuels proches du rendu du DLSS 5, mais on retrouve dans une situation où le serpent se mord la queue. Utiliser l'IA pour dénoncer une technologie basée sur l'IA, c'est un poil ironique. On préfère largement la version yassifiée de Solid Snake.