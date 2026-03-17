Le DLSS 5 va massacrer le look de vos jeux à coup d’IA, mais qui veut de ça Nvidia ?

Nvidia a annoncé hier le DLSS 5, la nouvelle mouture de la technologie d'upscaling intégrée à ses cartes graphiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la réception n'a pas été très bonne. Et pour cause : après upscaling, les jeux sous DLSS 5 ressemblent comme deux gouttes d'eau à de l'IA slop.

dlss 5 resident evil requiem

Si vos réseaux sociaux tournent autour jeu vidéo, vous n'êtes probablement pas passé à côté d'une petite vidéo qui a énervé beaucoup, mais alors beaucoup de monde. La vidéo en question a été publiée par Nvidia et, en apparence, elle vient plutôt annoncer une bonne nouvelle : l'arrivée prochaine du DLSS 5, prochaine mouture de sa technologie d'upscaling, sur ses cartes graphiques. Jusqu'ici en effet, le DLSS est relativement bien apprécié des joueurs, permettant d'améliorer les performances à moindre coût — et avec de moins en moins d'artefacts à l'image au fil des mises à jour.

Alors, ce DLSS 5 vient forcément améliorer la formule en générant encore plus d'images, en améliorant les lumières ou encore les textures, non ? Hé bien non, et c'est tout le problème. Nvidia décrit sa technologie comme suit : “Une avancée majeure en matière de fidélité visuelle dans les jeux, rendue possible par l'IA, est attendue dans le courant de l'année. Le DLSS 5 enrichit les pixels d'un éclairage et de textures photoréalistes, comblant ainsi le fossé entre le rendu et la réalité.” Mais dans les faits, le résultat ressemble tout de même beaucoup à un filtre IA particulièrement disgracieux.

Sur le même sujet — DLSS 4.5 : pour se rendre compte du potentiel de la technologie de Nvidia, il faut l’activer sur des jeux non-compatibles

Nvidia s'attire les foudres des joueurs avec son DLSS 5

Il n'y a qu'à voir les avant-après présentés par Nvidia pour constater l'ampleur du massacre. Sur les réseaux sociaux, le terme “yassification”, qui évoque tout un imaginaire de filtres “glam” et autres ajouts exagérés de maquillages pour correspondre à une norme très sexualisée, est cité à la pelle. Les personnages masculins ne sont pas plus épargnés, le traitement de la lumière venant exagérer les traits très virils de leur visage au point que cela en devienne risible.

Mais avant même toutes les considérations éthiques qu'il serait très intéressant d'analyser, il y a également la question de la vision des artistes ayant travaillé sur le jeu qui n'est absolument pas respectée par le DLSS 5. Le travail sur la texture, la lumière, les visages, tout cela provient d'une longue réflexion et de nombreuses itérations pour obtenir un résultat qui a du sens artistiquement parlant. Résultat que Nvidia souhaite donc réduire à néant, parce qu'elle souhaite à tout prix annoncer au monde entier que ses cartes graphiques intègrent de l'IA.


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