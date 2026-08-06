DJI Osmo Nano : la mini caméra d’action chute à son prix le plus bas sur AliExpress

C’est la caméra idéale pour vos vacances. Ultra-compacte et simple d’utilisation, la DJI Osmo Nano va vous permettre d’immortaliser vos meilleurs souvenirs de cet été sous la forme de vidéos d’excellente qualité. En plus, la mini caméra d’action voit son prix chuter à un niveau inédit sur AliExpress.

DJI Osmo Nano

Au fil des années, les caméras d’action sont devenues de plus en plus perfectionnées. Et depuis quelques temps, des marques comme DJI renouvellent le concept avec des capteurs 360° ou des stabilisateurs intégrés. La Osmo Nano propose elle de détacher l’écran de la caméra pour pouvoir filmer avec un appareil ultra léger et compact.

Habituellement, on trouve la DJI Osmo Nano en vente à 319 €. Sur AliExpress, vous pouvez trouver la caméra d’action à 266,22 €. Mais ça n’est pas tout ! Grâce au code promo PHDFRS30, vous avez 30 € de réduction supplémentaire. Son prix final est donc à seulement 236,22 € ! Attention, ce code n’est valable que jusqu’au 7 août inclus. Après, il sera trop tard…

Pourquoi choisir la DJI Osmo Nano ?

Comme son nom l’indique, la Osmo Nano est une caméra d’action ultra compacte et légère. La caméra seule ne fait que 52 g et son écran détachable 72 g. Vous pouvez donc la mettre dans votre poche pour avoir toujours à portée de main une excellente caméra pour filmer.

Dans la boîte, vous trouverez plusieurs systèmes d’attaches bien pratiques : un clips pour visière de casquette, un cordon magnétique pour l’avoir au niveau de votre poitrine ou bien une petite ventouse pour la fixer sur une surface lisse.

La Osmo Nano est petite mais costaude puisqu’elle embarque un capteur de 1/1,3 pouce qui vous permet de filmer en 4K/120 fps. Les images capturée couvrent un grand angle de 143°. Les images obtenues sont à la fois nettes, éclatantes et contrastées. Si vous souhaitez l’utiliser dans l’eau, la caméra est étanche jusqu’à 10 m de profondeur sans boîtier. Enfin, la batterie vous offre une autonomie confortable de plus de 3 heures.


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