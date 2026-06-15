Osmo Action 5 Pro : avec 100 € de réduction, la caméra d’action de DJI passe à petit prix

Toujours en vente à 349 € sur le site officiel de DJI, la Osmo Action 5 Pro passe à seulement 251,50 € en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFR30 sur AliExpress. C’est un prix sacrifié pour une caméra d’action aussi performante !

Dji Osmo Action 5 Pro

Vous connaissez probablement GoPro pour ses caméras d’action, mais depuis plusieurs années, DJI offre une alternative de poids avec ses Osmo Action. Ces caméras de sport étanches ne manquent cumulent les bons points. La DJI Osmo Action 5 Pro est ainsi doté d’un capteur 1/1,3 pouce pour des vidéos 4K/60 ips époustouflantes, d’une autonomie XXL de 4 heures et d’un double écran tactile OLED haute luminosité. Mais ce modèle premium a un prix : 349 €.

La DJI Osmo Action 5 Pro vous intéresse ? Ce bon plan est fait pour vous. En ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous l’offrir à prix cassé. La caméra d’action est affichée à 281,50€ seulement. Et avec le code PHDFR30 à renseigner dans le panier, vous avez 30 € de réduction supplémentaire. Son prix chute donc à 251,50 €.

Mais attention, les codes ne sont valables qu’une courte période sur AliExpress. Pour rappel, voici ceux que vous pouvez actuellement utiliser jusqu’au 20 juin :

  • 2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02
  • 5 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS05
  • 10 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS10
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Quelles sont les caractéristiques de la DJI Osmo Action 5 Pro ?

La DJI Osmo Action 5 Pro est une petite caméra compacte et étanche spécialement conçue pour vos activités sportives. Avec son nouveau capteur carré de 1/1,3 pouce, c’est un modèle qui vous permet d’enregistrer des vidéos 4K/60 fps. Vous pouvez réaliser des images vibrantes, même avec une faible luminosité. Grâce au mode SuperNight, les bruits sont réduits pour des contenus plus nets. Vous avez également la possibilité de faire des photos en 40 MP (7 296 x 5 472).

Cette caméra d’action est par ailleurs dotée de 2 écrans OLED tactiles qui ont une luminosité maximale de 1000 nits. Vous pouvez ainsi suivre en temps réel ce que vous filmez pour ajuster le réglage de vos prises de vues afin d’avoir un résultat optimal. La DJI Osmo Action 5 Pro intègre aussi le suivi de sujet. Et avec le modeRockSteady 3.0, vous pouvez obtenir des images stables et fluides.

De plus, la DJI Osmo Action 5 Pro embarque une mémoire interne de 47 Go et une belle autonomie allant jusqu’à 4 heures d’utilisation. Et comme elle est étanche jusqu’à 18 mètres de profondeur sans boitier (ou 60 mètres avec le boitier), vous pouvez l’utiliser sans problème pour la plongée.


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