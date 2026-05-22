Bon plan DJI Osmo Nano : à ce prix-là, cette caméra d’action ne va pas rester longtemps en stock !

Vous cherchez une caméra compacte et simple d’utilisation ? La DJI Osmo Nano est idéale pour immortaliser vos vacances actives à la mer ou à la montagne. Normalement en vente à 319 €, vous pouvez l’avoir à 249 € seulement sur AliExpress avec le code PHDFR30. Mais attention, l’offre expire ce soir !

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DJI a réussi à devenir une marque incontournable pour les vidéastes. Réputée pour ses drônes, le géant chinois vend aussi des caméras d’action, devenant un sérieux concurrent de GoPro. Avec la Osmo Nano, DJI innove en proposant un appareil compact et léger, qui se glisse facilement dans un sac et se tient dans le creux de la main.

Normalement en vente à 319 €, cette caméra d’action est à 279 € seulement sur AliExpress. Mais ça n’est pas tout ! Grâce au code PHDFR30 à renseigner dans le panier, vous avez 30 € de réduction supplémentaire. Son prix chute donc à 249 € seulement ! Attention, ce code n’est valable que jusqu’au 22 mai inclus. Demain il sera trop tard.

Quelles sont les caractéristiques de la DJI Osmo Nano ?

Comme on peut le deviner à son nom, la Osmo Nano est une caméra d’action aux dimensions compactes. En effet, la caméra en elle-même ne fait que 52 g et son écran détachable pèse 72 g. Vous pouvez donc facilement la transporter partout avec vous.

Plusieurs attaches existent par ailleurs pour cette action cam. Ainsi, vous pouvez la clipser à votre casquette, utiliser le cordon magnétique qui vous permet de l’avoir au niveau de votre poitrine ou encore utiliser la petite ventouse articulée pour la fixer à n’importe quelle surface lisse.

Malgré sa taille mini, la Osmo Nano dispose d’un capteur de 1/1,3 pouce capable de filmer en 4K/120 fps avec un grand angle de 143°. Vous obtenez ainsi des images détaillées, contrastées et aux couleurs éclatantes. Enfin, la caméra est étanche jusqu’à 10 m de profondeur sans boîtier. La batterie vous offre une autonomie de plus de 3 heures au total.