DJI Osmo Mobile 4 pas cher : où l’acheter au meilleur prix

DJI propose un nouveau stabilisateur pour smartphone, le successeur du DJI Osmo Mobile 3. Logiquement baptisé DJI Osmo Mobile 4 ou simplement OM4, il est disponible à la vente auprès de plusieurs marchands en ligne. On fait le point sur les meilleures offres qui permettent de l’avoir au prix le moins cher.

💰Où acheter le stabilisateur DJI Osmo Mobile 4 au prix le moins cher ?

Pour l’heure, le nouveau DJI Osmo Mobile 4 est disponible sur une poignée de boutiques en lignes françaises. On le trouve à un prix de départ de 149 € du coté du site officiel, Amazon et de la Fnac. Utilisez le code DJIOM4LAUNCH lors du paiement de la commande et bénéficiez de la livraison gratuite sur le DJI OM 4 ! L’offre est valable depuis le store officiel de la marque, jusqu’au 1er septembre 2020.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI OSMO MOBILE 4 SUR LE SITE OFFICIEL

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI OSMO MOBILE 4 SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE DJI OSMO MOBILE 4 SUR FNAC

🔎Quelles nouveautés pour le DJI Osmo Mobile 4 ?

Pas de gros changements par rapport au DJI Osmo Mobile 3 si ce n’est le nouveau système d’attache magnétique du stabilisateur qui permet de gagner en rapidité et en facilité d’installation par rapport au modèle précédent. Cette dernière repose sur une bague magnétique qu’i faut fixer sur le dos de votre smartphone. Plus la peine donc de calibrer le smartphone avec le bras articulé comme c’était le cas pour l’Osmo Mobile 3 !

Le stabilisateur a des dimensions de 276 x 119.6 x 103.6 mm lorsqu’il est déplié et de 163 x 99.5 x 46.5 mm une fois plié. Il peut accueillir des smartphones ayant une épaisseur de 6,9 à 10 mm et une largeur comprise entre 67 – 84 mm. La nacelle affiche un poids de 390 g, le bride de smartphone magnétique : 32,6 g et l’anneau de support magnétique 11,4 g.

🤔Pourquoi acheter le DJI Osmo Mobile 4 ?

Tout d’abord pour sa polyvalence et les possibilités qu’il offre en comparaison à d’autres stabilisateurs du marché. Ce dernier profite du savoir faire de la marque et intègre des technologies de stabilisation d’image que l’on retrouve par exemple sur les drones que commercialise le constructeur chinois.

Les fonctionnalités déjà présentes sur l’Osmo Mobile 3 sont également de la partie avec notamment le mode ActiveTrack 3.0 qui donne la possibilité de sélectionner un sujet afin de le suivre dans son cadre, sans le perdre de vue. Pour les amateurs de vidéos, le mode Timelapse permet de réaliser des prises de vues en accéléré. D’autres modes bien utiles comme Panorama, CloneMe, Contrôle gestuel et DynamicZoom enrichissent l’expérience utilisateur.

S’il était nécessaire de se procurer la version « Combo » pour bénéficier des différents accessoires de l’Osmo 3, il en est autrement avec la nouvelle itération du stabilisateur. En effet, les éléments indispensables tels qu’un trépied, une housse de transport, un câble USB vers Type C (pouvant être utilisé afin de recharger l’Osmo Mobile 4 depuis une prise ou permettant la recharge du smartphone depuis la prise USB de ce dernier) ou bien encore les accessoires permettant d’accrocher le smartphone et une dragonne.