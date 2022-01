Il est aujourd'hui possible de prendre des photos et des vidéos de très haute qualité avec son smartphone. Mais si vous voulez un résultat de qualité professionnelle, il vous faudra un stabilisateur. En 2022, il existe des modèles d'excellente qualité qui proposent de nombreuses fonctionnalités et sont facilement transportables grâce à l’utilisation de matériaux légers et résistants. Notre guide d'achat va vous aider à choisir le modèle qu'il vous faut.

Pour prendre les meilleures photos et les meilleures vidéos possibles avec son smartphone, il faut s'en donner les moyens. Les smartphones sont certes souvent équipés d'un stabilisateur optique, mais rien ne vaut un stabilisateur professionnel. Ces appareils permettent d'exploiter tout le potentiel des caméras intégrées à nos smartphones et qui sont chaque année de plus en plus perfectionnées.

Pas de mouvement gênant, d'image floue. Si vous recherchez un bon stabilisateur pour smartphone, mais ne savez pas vers quel modèle vous tourner, pas de panique. Nous vous proposons ici une sélection des meilleurs stabilisateurs du marché.

DJI OM 5

ACHETER LE DJI OM 5

Dernier stabilisateur de la ligne Osmo Mobile rebaptisé OM pour faire plus court, le DJI OM 5 apporte plusieurs modifications comparativement à la version 4 qui elle avait peu évolué par rapport à la 3. L'une des principales nouveautés, c'est l'introduction d'une barre extensible et c'est une première dans la gamme des stabilisateurs Osmo Mobile de DJI. La barre peut ainsi s'étirer jusqu'à 21,5 cm, ce qui permet d'atteindre de nouveaux angles de prise de vue.

Vous pouvez en outre utiliser le stabilisateur à trois axes comme une perche à Selfie. Malgré la barre extensible, le DJI OM5 est plus compact et plus léger que ses prédécesseurs. Il ne pèse que 290 g et c'est notamment grâce à l'intégration d'une batterie plus petite. Pour autant, le stabilisateur peut toujours tenir 6 heures, ce qui devrait être suffisant dans la majorité des cas.

Au nombre des fonctionnalités toujours aussi pratiques, vous avez le contrôle gestuel, l'Active Track 4 qui permet de choisir un élément du cadre pour que la caméra reste automatiquement centrée dessus. Il est assez simple à utiliser et constitue un excellent premier choix. Au nombre des défauts à signaler, ce stabilisateur ne peut pas être utilisé pour charger votre smartphone.

Stabilisation : 3 axes

3 axes Dimensions : 264 x 111 x 92 mm

264 x 111 x 92 mm Poids : 290 g

290 g Charge utile : 230 g

230 g Autonomie : 6 h

Zhiyun Smooth 5

ACHETER LE ZHIYUN SMOOTH 5

One ne présente plus Zhiyun dont les stabilisateurs comptent parmi les plus prisés du marché. Avec le Smooth 5, la marque fait évoluer sa série populaire, offrant aux acteurs des réseaux sociaux et autres vidéastes sérieux des fonctionnalités pratiques comme une molette de mise au point multifonction, un contrôle de l'exposition, mais aussi différents modes d'enregistrement, dont le mode “GO” pour le Sport.

Le Zhiyun Smooth 5 est plus compact que le Smooth 4, mais ses performances ont été améliorées. Grâce notamment à des moteurs plus puissants et à un meilleur algorithme pour un angle de prise de vue plus large et une portée plus longue. Il s'agit d'un stabilisateur à 3 axes pouvant accueillir des appareils un grand nombre d'appareils dont l'iPhone 13 Pro Max, le Samsung Galaxy S21 Ultra et n'importe quel smartphone haut de gamme. Sa charge supportée est de 150 g à 300 g.

Enfin, l'application ZY Cami offre différentes fonctionnalités ainsi que des modèles créatifs pour vous permettre de réaliser des vidéos de qualité professionnelle. Vous avez par exemple la fonction SmartFollow pour le suivi automatique d'objets, le contrôle gestuel ou encore les prises faciles en Timelapse ou Panorama.

Stabilisation : 3 axes

3 axes Dimensions : 311 x 168 x 52 mm

311 x 168 x 52 mm Poids : 615 g

615 g Charge utile : 3 00 g

00 g Autonomie : 4,5 à 12 h

Zhiyun Smooth Q3

ACHETER LE ZHIYUN SMOOTH Q3

Sur le marché concurrentiel des stabilisateurs pour smartphone, le moindre petit bonus peut être le facteur qui fait la différence. Et sur ce plan, le Zhiyun Smooth Q3 qui est un stabilisateur à 3 axes intègre une torche composée de 4 LED blanches. C'est un ajout très pratique qui peut faire office de projecteur de lumière la nuit, lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas très optimales pour filmer ou prendre des photos.

Pour revenir à sa fonction primaire, le gimbal Zhiyun Smooth Q3 est un modèle léger qui pèse 340 grammes et qui tient facilement dans une main. Ses mensurations sont de 180 x 136 x 40 mm et il est capable d'accueillir des smartphones pesant entre 150 et 280 grammes. Il est donc compatible avec un large spectre de smartphones, y compris les derniers iPhone, les Galaxy de la série S21 ou encore les derniers Xiaomi Mi.

Grâce à sa batterie de 1300 mAh, le stabilisateur peut tenir au moins 7 h en une charge et l'autonomie peut aller jusqu'à 15h selon l'intensité de l'utilisation. Vous bénéficiez de plusieurs modes d'enregistrement et des fonctionnalités pratiques dont le suivi automatique des objets (SmartFollow 3.0). Ces fonctionnalités sont accessibles avec l'application ZY CAMI. Ce stabilisateur offre un excellent rapport qualité prix. Son prix conseillé est de 90 €, mais ce tarif peut baisser en temps de promo.

Stabilisation : 3 axes

3 axes Dimensions : 279 x 127 x 90 mm

279 x 127 x 90 mm Poids : 340 g

340 g Charge utile : 280 g

280 g Autonomie : 7 h

DJI Pocket 2

ACHETER LE DJI POCKET 2

La DJI Pocket 2 n'est pas un stabilisateur pour smartphone à proprement parler. Il s'agit d'une mini caméra stabilisée qui conviendra parfaitement aux personnes recherchant un gimbal traditionnel. D'autant plus qu'il est possible, si le petit écran de la caméra ne vous est pas confortable pour filmer, de connecter un smartphone afin d'utiliser son écran comme contrôle. La caméra est stabilisée sur 3 axes pour vous permettre de filmer de manière fluide même en mouvement.

Elle est équipée d'un capteur de 64 MP capable de filmer à 4K à 60 images par seconde. Vous bénéficiez par ailleurs de fonctionnalités qu'on retrouve sur les stabilisateurs traditionnels de la marque, en l'occurrence l'ActiveTrack qui bloque le suivi d'un sujet ou d'un visage dans l'objectif de la caméra. Le DJI Pocket 2 coûte logiquement plus cher que les stabilisateurs de la marque. Elle est disponible au tarif de 369 €.

Stabilisation : 3 axes

3 axes Dimensions : 125 x 38 x 30 mm

125 x 38 x 30 mm Poids : 117 g

117 g Charge utile : N/A

N/A Autonomie : 2 h 30

Feiyu Vimble 2

ACHETER LE FEIYU VIMBLE 2

FeiyuTech propose ici un stabilisateur complet, le Vimble 2 qui a la particularité de disposer d'une barre extensible comme le DJI OM 5. La longueur de la tige une fois déployée atteint un maximum de 18 cm, de quoi exploiter plus d'angles lors de vos prises. Cette barre lui offre d'ailleurs une double fonction de perche à selfies pour des prises plus distantes et notamment pour des photos de groupe.

Pour revenir à sa fonction de base, le Vimble 2 est stabilisé sur 3 axes et vous assure des prises fluides lorsque vous êtes en mouvement. Il propose comme tout gimbal haut de gamme une fonctionnalité de suivi automatique d'objets. Le stabilisateur pèse 428 g et peut accueillir des smartphones d'un poids maximal de 210 grammes. Cette charge utile exclut théoriquement les smartphones les plus imposants dont notamment l'iPhone 13 Pro Max et le Galaxy S21 Ultra.

Stabilisation : 3 axes

3 axes Dimensions : 320 x 180 x 110 mm

320 x 180 x 110 mm Poids : 428 g

428 g Charge utile : 210

210 Autonomie : 5 h

🤔Pourquoi un stabilisateur pour smartphone ?

Les capteurs de nos smartphones s'améliorent chaque année un peu plus. Ils sont devenus une bonne alternative aux appareils photo traditionnels pour capturer des photos et vidéos de qualité professionnelle. Un iPhone ou un Google Pixel ou un Galaxy haut de gamme suffit aujourd'hui amplement pour réaliser des vidéos de qualité supérieure pour YouTube, Instagram et autres réseaux sociaux.

Pour autant, même les plus haut de gamme malgré le stabilisateur optique de leurs capteurs peinent à prendre des images nettes lorsqu'on l'utilisateur ou le sujet filmé est en mouvement. Pour obtenir les meilleures images lorsque vous filmez pour YouTube ou pour un événement important, vous aurez besoin d'un stabilisateur pour smartphone. Bonne nouvelle, il existe des modèles de qualité qui ne coûtent pas grand-chose. Notre guide d'achat vous propose une sélection des meilleures options.