DJI Neo 2 : le mini drone pour débutant capable de filmer en 4K est à moins de 165 €, vite !

Vous rêvez de faire des vidéos et des photos en drone mais vous ne savez absolument pas piloter ? Aucun souci, la marque DJI a pensé à vous en créant sa gamme Neo, parfaite pour les débutants. Le drone DJI Neo 2 est très simple d’utilisation et il est actuellement à prix cassé sur AliExpress. On vous explique tout.

DJI Neo 2

Si vous cherchez un drone de qualité, vous n’avez pas besoin de vous tracasser. Il vous suffit de choisir un des modèles proposés par le leader incontesté du marché : DJI. Si la marque chinoise propose des modèles professionnels à plusieurs milliers d’euros comme le Mavic 4 Pro, elle vend aussi des modèles bien moins chers destinés au grand public.

L’un de ces modèles les plus abordables est sans doute le DJI Neo 2 puisqu’il ne coûte que 239 euros sur le site officiel de la marque. Mais vous pouvez l’avoir pour encore moins cher en vous rendant sur AliExpress. En effet, le Neo 2 est affiché à 183,88 euros. Et en ajoutant le code promo PHDFRS20 dans votre panier, le prix baisse de 20 euros supplémentaires et passe ainsi à seulement 163,88 euros. C’est un excellent prix pour ce drone récent capable de filmer en 4K.

DJI Neo 2 : le drone pas cher, idéal pour débuter

Depuis leur création, les drones se pilotent à l’aide d’une télécommande. Vous devez ainsi utiliser avec vos deux pouces des joysticks qui vous permettent de vous diriger en avant, en arrière, à gauche, à droite, mais aussi en haut et en bas. Et ce n’est pas évident pour tout le monde. Tant et si bien que de nombreux drones finissent inexorablement par se prendre un obstacle inattendu dans les airs.

Pour éviter cela, DJI propose un modèle révolutionnaire capable de se diriger de façon autonome, sans télécommande. Il est donc ultra simple à utiliser et parfaitement adapté aux profils débutants. Pour faire décoller et atterrir le Neo 2, rien de plus simple. Il le fait automatiquement sur la paume de votre main tendue. C’est avec des gestes des bras que vous pourrez le positionner à votre convenance. Vous pouvez aussi le faire en donnant des instructions avec votre voix ou en utilisant l’application mobile. Ensuite, il vous suivra tout seul grâce à la technologie ActiveTrack, tout en évitant les obstacles qui se présenteront sur son parcours.

Les amateurs de selfies apprécieront particulièrement la fonctionnalité SelfieShot qui réalise d’un simple clic des autoportraits spectaculaires. D’un point de vue qualité d’images, le Neo 2 dispose d’un capteur CMOS 12 MP de 1/2 pouce qui fait des vidéos en 4K. Et grâce à son stockage interne de 49 Go, les vidéos sont stockées directement dans le drone.


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