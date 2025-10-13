Wonder Man : la nouvelle série Disney+ dévoile son trailer complètement décalé, sortie le 27 janvier 2026

Disney+ vient de publier le premier trailer de la série Wonder Man qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne racontera pas l'histoire du héros Marvel. Du moins, pas directement. On vous explique ce qui nous attend dès le début de l'année prochaine.

C'est en 2022 que nous entendions parler pour la première fois d'une série adaptée des aventures de Wonder Man. Depuis, Disney+ s'est bien gardé de nous donner des nouvelles du projet – trop occupé qu'il est, certainement, à augmenter ses prix. Il aura donc fallu attendre ce week-end pour enfin avoir droit aux premières images du projet. La plateforme de streaming nous annonce même une date de sortie : le 27 janvier prochain.

Toutefois, mieux vaut le dire d'emblée, il ne s'agira probablement pas de la série à laquelle vous vous attendiez. Wonder Man apparaîtra certes à l'écran… mais il ne sera pas le personnage principal. Ce rôle reviendra à Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II, aperçu dans Aquaman, The Get Down et Watchmen), un acteur en devenir qui ne rêve que d'une chose : incarner le célèbre Wonder Man à l'écran. Méta.

Wonder Man débarque sur nos écrans le 27 janvier prochain

Le trailer diffusé par Disney+ nous permet d'en apprendre un peu plus sur ce scénario inattendu. La série racontera donc comment le réalisateur Von Kovak (Zlatko Burić, qui incarne le dictateur de Boravia dans le Superman de James Gunn) souhaite ressuciter le super-héros dans un film révolutionnaire pour le genre. Il semblerait en effet que la série se permette un commentaire pour le moins satirique de l'industrie, fustigeant des films de super-héros bien trop nombreux qui n'intéressent plus personne.

Pour Simon Williams, c'est l'occasion de rêver de jouer le personnage qui l'a tant fait rêver quand il était enfant. Il sera aidé par Trevor Slattery (Ben Kingsley, aperçu dans Iron Man 3 et Shutter Island). Pour rappel, la série est pilotée par Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi, et Andrew Guest, le scénariste de Brooklyn Nine-Nine. Gageons qu'elle apportera un vent de fraîcheur dans la catalogue de Disney+.