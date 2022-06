Disney+ va accueillir une série Wonder Man dirigée par le réalisateur de Shang-Chi

Le prochain superhéros de Marvel à arriver sur Disney Plus pour une série en live-action n’est autre que Wonder Man. La série sera produite par le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton.

Marvel va de nouveau puiser dans sa réserve de personnages pour sa prochaine série Disney+, puisque le Hollywood Reporter annonce qu'une série télévisée sur Wonder Man est en préparation. Aux commandes de la série en live-action, on retrouvera le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, et le scénariste de Brooklyn Nine-Nine, Andrew Guest.

Aucune information sur le casting ou la sortie de la série n'a été mentionnée, mais Hollywood Reporter affirme qu’elle pourrait entrer en production en 2023. Étant donné l’expérience d’Andrew Guest dans les comédies, il y a fort à parier que la série offrira une touche d’humour.

Qui est Wonder Man, le protagoniste de la prochaine série Disney+ ?

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Wonder Man, également connu sous le nom de Simon Williams, est un cascadeur et un acteur. Il a été créé à l'origine par Stan Lee, Don Heck et Jack Kirby dans les pages de la bande dessinée Avengers #9 sortie en 1964. Il est donc présent dans l’univers Marvel depuis près de 60 ans.

Il est surtout le fils d'un riche industriel, Sanford Williams, dont l'entreprise souffre de la concurrence de Stark Industries de Tony Stark. Simon est finalement devenu un criminel après avoir détourné de l’argent de la société de sa famille. Alors qu’il se trouvait dans une mauvaise situation, Simon reçoit une proposition de la part du Baron Zemo et des Maîtres du Mal.

Ces derniers traitent alors le héros en devenir avec des radiations chimiques d'énergie « ionique », ce qui lui confèrera des pouvoirs surhumains. Wonder Man est doté de divers super pouvoirs allant de la force à la vitesse en passant par la manipulation de l'énergie ionique et même la téléportation. Après avoir affronté les Avengers à plusieurs reprises dans les comics, le héros finit par rejoindre leurs rangs.

En attendant d’en savoir plus sur la prochaine série de Marvel, on rappelle qu’une autre série arrive actuellement tous les mercredis sur la plateforme : Miss Marvel. La nouvelle série Marvel est d’ailleurs la mieux notée sur Disney+. Le même jour, nous avons également droit à de nouveaux épisodes de la série Star Wars Obi-Wan Kenobi.

