Voici comment synchroniser Samsung Galerie et Google Photos sur votre smartphone Galaxy

Avec la fin de la synchonisation entre la Galerie de Samsung et OneDrive, de nombreux utilisateurs vont se tourner vers la nouvelle option tout juste rendue disponible : Google Photos.

Samsung Galaxy Messages
Crédits : Phonandroid

En octobre 2025, nous apprenions que l’application Galerie des smartphones et tablettes Samsung Galaxy ne supporterait plus la synchronisation avec OneDrive à partir du 11 avril 2026. Finalement, l’entreprise a laissé aux utilisateurs quelques mois de répit supplémentaires et c’est à partir du 30 septembre qu’il ne sera plus possible d’utiliser le service cloud de Microsoft pour conserver ses fichiers multimédia. Il y a quelques jours, nous découvrions que Samsung allait se tourner vers une autre solution bien connue de l’écosystème Android : Google Photos.

Comme chez d’autres constructeurs d’appareils Android, il devient donc possible sur Samsung d’activer la synchronisation entre la galerie locale et Google Photos, une fonctionnalité bien utile, et qui a sans doute plus de sens que OneDrive pour bon nombre d’utilisateurs. “Vous pouvez sélectionner des albums spécifiques et des dossiers locaux de votre appareil, tels que Téléchargements ou Captures d’écran, à sauvegarder”, précise Google. Nous avons donc le contrôle sur ce qui est synchronisé ou pas entre les deux services, ce n’est pas du “tout ou rien”. Les métadonnées des photos et vidéos, telles que l’horodatage, la localisation et le statut des favoris, sont également enregistrées.

Comment synchroniser la Galerie d’un appareil Samsung à son compte Google Photos

Voici la procédure à suivre pour activer la synchronisation entre la Galerie Samsung et Google Photos (un smartphone ou une tablette sous Android 13 ou version ultérieure est requis) :

  • Ouvrez l’application Galerie (mise à jour vers la version 15.9.01.7 ou ultérieure).
  • Appuyez sur Menu en bas à droite.
  • Sélectionnez Paramètres.
  • Sélectionnez Synchroniser les photos et les vidéos .
  • Suivez les instructions à l’écran pour choisir un compte Google et autoriser la synchronisation de vos fichiers multimédias avec Google.

Désormais, tous les changements dans la Galerie sont reportés sur Google Photos, et inversement. Si vous supprimez ou modifiez une photo ou une vidéo dans Galerie ou Google Photos, elle l’est dans les deux applications. Attention, le stockage cloud de Google Photos est partagé avec Gmail et Drive.


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