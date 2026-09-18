iPhone 18 Pro : Apple augmente le prix du remplacement de la batterie

Faire remplacer la batterie de son iPhone 18 Pro ou de son iPhone 18 Pro Max directement par Apple va coûter plus cher que pour les autres modèles.

C’est aujourd’hui, vendredi 18 septembre 2026, qu’Apple sort officiellement ses iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, 9 jours après leur annonce lors de la keynote de rentrée et 6 jours après l’ouverture des précommandes. On s’y attendait au vu de la hausse spectaculaire des coûts de la RAM et du stockage, mais ça ne fait jamais plaisir, le prix des iPhone 18 Pro a augmenté par rapport à ceux des iPhone 17 Pro. Et les produits en eux-même ne sont pas les seuls à coûter plus cher.

Sur la page “Service et réparation Apple pour iPhone” de la page de support officielle, nous apprenons que le tarif pour faire remplacer la batterie de son appareil a lui aussi augmenté. Comptez 149 euros pour ce que l’entreprise appelle une “réparation de la batterie” (qui consiste en fait en un changement pour une batterie neuve), que ce soit pour l’iPhone 18 Pro ou l’iPhone 18 Pro Max. Sur la génération précédente (ainsi que pour les iPhone 16 Pro et iPhone Air), ce service est facturé 135 euros.

iPhone 18 Pro : remplacer la batterie coûte 14 euros plus cher

Pour rappel, la capacité des batteries a progressé très légèrement avec l’iPhone 18 Pro et plus sensiblement pour l’iPhone 18 Pro Max, mais il est peu probable que ce soit la raison de cette hausse. La grille tarifaire pour tous les autres services de réparation n’ont quant à eux pas bougé :

Dommage au niveau du dos en verre : 169 €

Dommage au niveau de la caméra arrière : 299 €

Écran endommagé : 489 €

Écran et dos en verre endommagés : 585 €

Autres dommages : 979 €

Apple chercher aussi à pousser son abonnement Apple Care+, ainsi que la nouvelle formule Apple Care One disponible depuis quelques semaines en France pour assurer ses appareils. Avec Apple Care, le remplacement de la batterie est gratuit si la capacité actuelle de celle-ci est descendue en dessous de 80 % de sa caapacité d’origine. Il est possible de vérifier cette information dans Réglages < Batterie < État de la batterie.

Voici les prix des autres réparations pour un iPhone 18 Pro avec un contrat Apple Care :