Garmin Forerunner 165 : la montre connectée pour les coureurs est à prix cassé pour quelques heures encore

Si vous faites du sport régulièrement, il est indispensable de s’équiper d’une montre connectée adaptée. Elle vous permettra de suivre votre évolution, d’adapter vos entraînements, mais aussi de récupérer plus rapidement. L’une des montres connectées les plus appréciées des sportifs est la Garmin Forerunner 165 et elle est en ce moment à prix cassé sur AliExpress. Avec le code PHD11, vous pouvez vous l’offrir à seulement 141,40€.

Garmin Forerunner 165

Depuis toujours, les coureurs portent à leur poignet une montre pour pouvoir se chronométrer. Mais depuis quelques années et l’arrivée en masse des montres connectées, ils disposent de bien plus d’informations précieuses qu’un simple temps de parcours. Les montres connectées modernes sont naturellement devenues le meilleur allié des sportifs.

Vous n’en avez pas encore ou celle que vous avez ne vous convient pas ? Nous avons trouvé pour vous une excellente offre sur AliExpress. Il s’agit de la Garmin Forerunner 165. Ce modèle a été spécialement conçu pour les coureurs et il est aujourd’hui disponible à un prix très attractif.

Normalement vendue au prix conseillé de 229,99 euros, la Garmin Forerunner 165 s’affiche en promotion sur AliExpress pour 152,40 €. Et en utilisant le code promo PHD11, vous obtenez une réduction supplémentaire de 11 euros. Vous pouvez ainsi vous l’offrir pour seulement 141,40 €. En plus, la livraison est gratuite et rapide !

Le French Week se passe du 14 au 20 septembre. Durant cette courte période, voici les codes à renseigner dans votre panier sur AliExpress :

  • 2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02
  • 6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06
  • 11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11
  • 20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20
  • 30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30
  • 45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45
  • 60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

Quels sont les avantages de la montre connectée Garmin Forerunner 165 ?

Quand on se met à la course à pied, il peut être difficile d’évaluer quel est le meilleur type d’entraînement pour s’améliorer le plus rapidement possible sans se blesser. Heureusement, il existe aujourd’hui une méthode simple et pas chère pour trouver sa routine d’entraînement. Il vous suffit de vous équiper de la montre connectée Garmin Forerunner 165.

Vous profiterez ainsi à votre poignet d’un écran tactile rond AMOLED de 1,2 pouces qui vous permettra de voir pendant votre course votre allure, la distance parcourue et votre fréquence cardiaque. Ce modèle propose en plus de véritables boutons sur sa tranche pour pouvoir contrôler sa montre plus simplement en courant. En ce qui concerne les données collectées, vous profitez de nombreux capteurs dont un cardiofréquencemètre, un GPS multi-GNSS, un altimètre barométrique, une boussole, un accéléromètre, un thermomètre, un oxymètre de pouls et un capteur de luminosité ambiante.

Grâce au mode Training Effect, vous pouvez suivre au fil des jours votre forme physique et ainsi évaluer réellement vos progrès. En plus, la Garmin Forerunner 165 vous réveille chaque jour avec un rapport comprenant la qualité de votre sommeil, votre état de récupération et la météo à venir.

Si la Garmin Forerunner 165 a été conçue principalement pour la course à pied, elle comprend en réalité plus de 25 profils sportifs différents comme la marche sportive, le vélo de course ou bien la musculation. Enfin, l’autonomie est excellente puisqu’elle atteint jusqu’à 11 jours d’utilisation par recharge.


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