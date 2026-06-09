Disney+ dans le noir : une panne géante paralyse la plateforme en France et en Europe

C’est la douche froide actuellement pour les abonnés de Disney+. Ce mardi soir, une panne d'envergure paralyse la célèbre plateforme de streaming à travers toute l’Europe. Si l'accès à l'interface reste techniquement possible, le visionnage des films et séries est devenu un véritable parcours du combattant pour des milliers d'utilisateurs.

Disney+ est dans les choux. Si vous ne parvenez pas à accéder à la célèbre plateforme de streaming, vous n'êtes pas le ou la seul(e). Le service est en panne. Les premiers signalements ont commencé à affluer en début de soirée sur les sites spécialisés comme Downdetector, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Le symptôme est presque partout le même : le site et l'application s'ouvrent correctement, la navigation dans les catalogues est fluide, mais dès que l'on tente de lancer un contenu, la machine s'enraye.

Disney+ répond aux abonnés absents

Pour les plus chanceux, le flux vidéo de Disney+ est extrêmement lent, saccadé par des mises en mémoire tampon interminables. Mais pour la majorité des utilisateurs, le visionnage est tout simplement impossible : l’écran reste désespérément noir ou affiche un code d'erreur générique.

De notre côté, nous avons tenté d'accéder à la plateforme via le site Web : si tout s'est bien déroulé les premières secondes de visionnage, nous avons constaté de nombreuses “freezes” au bout d'une minute à peine. Puis la vidéo s'est finalement interrompue et nous n'avons pas pu reprendre le programme entamé.

Sur X (anciennement Twitter), la frustration des abonnés grandit. La plupart des pays européens semblent toucher, qu'il s'agissent du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la Belgique, et bien sûr de la France. En revanche, si l'on se fie à la version états-unienne du site Downdetector, la panne ne semble pas généralisée.

Cette coupure survient au mauvais moment, en plein cœur du “prime time” (mais existe-t-il un bon moment ?). Pour l'heure, Disney+ n'a pas encore officiellement communiqué sur les causes exactes de cet incident majeur. S'agit-il d'un problème lié aux serveurs de distribution de contenu ou d'une mise à jour logicielle défectueuse ?

Les équipes techniques de la plateforme sont sans doute déjà sur le pont pour tenter de résoudre le problème. En attendant un retour à la normale, il faudra prendre son mal en patience… ou simplement changer de plateforme de streaming ?