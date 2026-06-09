Disney+ dans le noir : une panne géante paralyse la plateforme en France et en Europe

C’est la douche froide actuellement pour les abonnés de Disney+. Ce mardi soir, une panne d'envergure paralyse la célèbre plateforme de streaming à travers toute l’Europe. Si l'accès à l'interface reste techniquement possible, le visionnage des films et séries est devenu un véritable parcours du combattant pour des milliers d'utilisateurs.

disney+ panne

Disney+ est dans les choux. Si vous ne parvenez pas à accéder à la célèbre plateforme de streaming, vous n'êtes pas le ou la seul(e). Le service est en panne. Les premiers signalements ont commencé à affluer en début de soirée sur les sites spécialisés comme Downdetector, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Le symptôme est presque partout le même : le site et l'application s'ouvrent correctement, la navigation dans les catalogues est fluide, mais dès que l'on tente de lancer un contenu, la machine s'enraye.

disney+ erreur panne

Disney+ répond aux abonnés absents

Pour les plus chanceux, le flux vidéo de Disney+ est extrêmement lent, saccadé par des mises en mémoire tampon interminables. Mais pour la majorité des utilisateurs, le visionnage est tout simplement impossible : l’écran reste désespérément noir ou affiche un code d'erreur générique.

De notre côté, nous avons tenté d'accéder à la plateforme via le site Web : si tout s'est bien déroulé les premières secondes de visionnage, nous avons constaté de nombreuses “freezes” au bout d'une minute à peine. Puis la vidéo s'est finalement interrompue et nous n'avons pas pu reprendre le programme entamé.

Sur X (anciennement Twitter), la frustration des abonnés grandit. La plupart des pays européens semblent toucher, qu'il s'agissent du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la Belgique, et bien sûr de la France. En revanche, si l'on se fie à la version états-unienne du site Downdetector, la panne ne semble pas généralisée.

Cette coupure survient au mauvais moment, en plein cœur du “prime time” (mais existe-t-il un bon moment ?). Pour l'heure, Disney+ n'a pas encore officiellement communiqué sur les causes exactes de cet incident majeur. S'agit-il d'un problème lié aux serveurs de distribution de contenu ou d'une mise à jour logicielle défectueuse ?

Les équipes techniques de la plateforme sont sans doute déjà sur le pont pour tenter de résoudre le problème. En attendant un retour à la normale, il faudra prendre son mal en patience… ou simplement changer de plateforme de streaming ?

disney+ downdetector

 


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Même Xbox ne sait pas combien la prochaine Xbox va coûter

Matthew Ball, directeur de la stratégie chez Xbox, a profité du Summer Game Fest pour revenir sur la question que tout le monde se pose depuis des mois : comment…

Redmi Note 14 Pro Plus 5G : le smartphone de Xiaomi chute à 191 €, mais l’offre expire bientôt !

Le Redmi Note 14 Pro Plus 5G est de retour à petit prix sur AliExpress. Normalement en vente à 473 €, le smartphone passe à seulement 191,28 € avec le…

“Test Cédric” : l’appli du Crédit Agricole tombe en panne, une drôle de notification est envoyée à des milliers de clients

De nombreux clients du Crédit Agricole ont reçu une mystérieuse notification “Test Cédric” sur leur smartphone. Juste après, l’application mobile de la banque a cessé de fonctionner. “Test Cédric”. De…

Désactivez d’urgence cette option « miracle » qui promet de booster votre smartphone Android : elle fait exactement l’inverse

Posséder un smartphone Android, c’est aussi chercher des méthodes pour l’optimiser, que ce soit en termes d’autonomie, de recharge ou de performances. Si certaines astuces n’ont plus à prouver leur…

Ces faux sites de recrutement vous appâtent avec des offres d’emplois pour Netflix, Spotify ou Coca-Cola

Une nouvelle vague d’escroqueries en ligne consiste en de faux sites de recrutement usurpant l’identité et l’image de grandes marques pour faire miroiter d’alléchantes offres d’emploi aux candidats. Tous les…

Cette étude sur 174 millions de voitures prouve que votre Tesla survivra à la plupart des voitures à essence

Beaucoup d’automobilistes redoutent encore de voir leur électrique s’essouffler trop vite. Une analyse portant sur des millions de véhicules balaie cette crainte. Les Tesla figurent même parmi les voitures les…

Attention si vous recevez un appel d’un conseiller Enedis, c’est une arnaque

Une campagne de démarchage frauduleux usurpant l’identité d’Enedis est actuellement active. L’entreprise appelle à la plus grande vigilance. Les réseaux d’arnaqueurs ne se reposent jamais. Enedis prévient ses clients qu’une…

BYD lance en Europe sa borne 4 fois plus puissante qu’un Superchargeur Tesla

BYD accélère brutalement sa conquête du marché européen. Le géant chinois vient d’inaugurer sa première station de recharge nouvelle génération sur le continent. Sa puissance dépasse de très loin tout…

iCloud : les albums partagés sont désormais accessibles aux smartphones Android et PC Windows

Lors de la WWDC 2026, Apple a fait une grosse annonce pour les familles et groupes d’amis qui partagent régulièrement des photos. Les albums partagés d’iCloud, qui synchronisent les photos…

Oups, Apple confirme sans le vouloir dans iOS 27 que son iPhone Ultra est en chemin

Plusieurs références dans le code source d’iOS 27 dévoilent très clairement les plans d’Apple en matière de smartphones pliants. En effet, on y trouve quelques fonctionnalités qui ne font sens…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.