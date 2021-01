Disney+ : que faire en cas de problème avec la plateforme de streaming ?

Comme n'importe quelle plateforme de streaming, il arrive que certains bugs ou problèmes réseau viennent entacher votre expérience sur Disney+. On fait le point sur les différentes astuces et techniques pour y remédier.

Lancé le 7 avril 2020 en France et quelques mois avant dans d'autres pays du monde, Disney+ a su rapidement conquérir son public et à se faire une place autour de Netflix, Amazon Prime Video et consorts. En un peu plus d'un an seulement, la plateforme de streaming enregistrait en décembre pas moins de 86 millions d'abonnés.

Ce succès, Disney+ le doit bien entendu à son catalogue basé sur des licences phares et appréciées. On y retrouve ainsi de nombreux classiques Disney et Pixar, la quasi-totalité des films Marvel et X-Men, la quasi-intégralité de la saga Star Wars (l'épisode 9 manque encore à l'appel), des courts-métrages, des documentaires National Geographic et surtout des séries exclusives comme The Mandalorian ou WandaVision plus récemment.

Seulement, et comme n'importe quelle plateforme de streaming, il arrive que l'expérience offerte par Disney+ soit gâchée par des bugs de connexion, une baisse soudaine de la qualité vidéo ou d'autres problèmes techniques. Dans ce tutoriel, nous vous donnerons quelques astuces pour y remédier.

À lire également : Disney+ – comment créer ou supprimer des profils pour partager son compte

Comment remédier à la plupart des problèmes sur Disney+

Généralement, la grande majorité des problèmes rencontrés sur Disney+ proviennent soit de l'application, de votre appareil, ou de votre connexion Internet. De fait, quelques manipulations suffisent la plupart du temps à régler le souci en quelques minutes. On vous conseille d'essayer de :

Redémarrer votre TV, votre console de jeu, votre PC, votre smartphone ou votre tablette sous Android et iOS, votre appareil sur lequel vous regardez Disney+

votre TV, votre console de jeu, votre PC, votre smartphone ou votre tablette sous Android et iOS, votre appareil sur lequel vous regardez Disney+ Fermer et rouvrir l'application Disney+

Redémarrer votre routeur

Vérifier si vous avez des problèmes de connexion Internet sur vos autres appareils et/ou améliorez votre connexion Wi-Fi

Mettre à jour l'application Disney+ si des patchs sont disponibles

Désinstaller et réinstaller l'application Disney+

Vérifier s'il y a des mises à jour disponibles pour votre TV ou votre appareil

Se rendre sur le site DownDetector pour connaître l'état des services de Disney+

Il est possible que ces quelques manipulations ne suffisent pas dans certaines situations. Disney+ compte un total de 48 codes erreur, mais nous nous attarderons dans ce dossier sur les messages d'erreur les plus communs sur la plateforme.

Comment résoudre les problèmes de connexion sur Disney+

L'un des problèmes fréquents sur Disney de voir apparaître un message d'erreur “Impossible de se connecter”. Généralement, ce message survient les soirs de grandes affluences et lorsque les serveurs sont surchargés par le nombre d'utilisateurs en simultané. Dans ce cas-là, il suffit de fermer l'application et d'attendre quelques minutes avant de la relancer.

Comment résoudre les crashs de l'application Disney+

Il peut arriver que l'application Disney+ plante sans crier gare. Dans un premier temps, redémarrez l'application ainsi que votre appareil sur lequel vous l'utilisez. Si le problème persiste, vérifiez si des mises à jour sont disponibles pour l'application, ainsi que pour votre TV, smartphone, tablette, etc. En dernier recours, désinstallez l'application et réinstallez-la.

Que faire après un code erreur 89 ou 83 sur Disney+

Il s'agit ici encore des deux messages d'erreur les plus répandus sur Disney+. Le code erreur 39 signifie que le contenu que vous regardez actuellement n'est pas ou plus disponible pour le moment. En effet, il arrive que certains contenus soient momentanément indisponibles selon votre région, Disney étant contraint de modifier son catalogue en fonction de plusieurs critères (expiration de licence, chronologie des médias en France, etc.).

En outre, le code erreur 39 surgit régulièrement sur l'application Disney+ sur les consoles Xbox One et Xbox Series X et Series S de Microsoft. Dans cette situation, il convient de redémarrer votre console. Il est aussi conseillé de démarrer le visionnage sur un autre appareil, et de le poursuivre sur Xbox.

Quant au code erreur 83, il apparaît notamment lorsque vous regardez Disney+ via vos données mobiles (4G ou 5G) plutôt que via le Wi-Fi, ou quand votre smartphone est connecté à un réseau public. Sachez que la meilleure solution reste dans ce cas précis de passer sur une connexion Wi-Fi stable.

À lire également : Disney+ va passer à 8,99 € en Europe : du contenu pour adulte pour 2 € en plus

Que faire face aux codes erreur les plus communs sur Disney+

En plus des codes erreur 89 et 83, il est possible de rencontrer plusieurs codes erreur relatifs à des problèmes de droits de diffusion. Cela signifie que le contenu que vous essayez de regarder n'est plus disponible dans votre pays par exemple. On retrouve les codes erreur 11, 15, 29, 35, 41 et 44. Notez que ces codes erreur peuvent également apparaître en raison de problèmes de connexion Internet. Si vous êtes certain que le contenu en question est bel et bien disponible dans votre pays, redémarrez l'application et réessayez.

Le code erreur 22 est relatif au contrôle parental. Il s'agit tout simplement du message d'erreur qui apparaît lorsque votre enfant tente d'accéder à un contenu bloqué par le contrôle parental. Vous pouvez bien entendu le désactiver si vous en avez marre d'entendre hurler le petit dernier parce qu'il veut regarder The Mandalorian.

Le code erreur 31 apparaîtra lorsque l'application Disney+ n'arrive pas à vérifier votre localisation. Cela peut arriver lorsque vous avez désactivé votre position GPS sur votre smartphone ou tablette, ou bien lorsque vous utilisez un VPN pour regarder du contenu. En outre, ce code erreur peut survenir lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public dans une gare, un hôtel, etc.

Le code erreur 43 apparaît lorsque vous tentez de lire un contenu présent dans votre liste et qu'il n'est plus disponible dans votre zone géographique. Dans ce cas-là, il faudra attendre son retour sur le catalogue. Enfin, le code erreur 86 surgit lorsque votre compte a été bloqué. Les raisons sont variées. Il peut s'agir d'un problème avec votre moyen de paiement, votre mot de passe ou dans le pire des cas d'un piratage. Le compte peut être suspendu lors d'une utilisation inappropriée ou d'une violation des conditions de service de Disney+.

Nous avons abordé dans ce dossier les codes erreur les plus fréquemment rencontrés par les utilisateurs de Disney+. Si vous avez toutefois besoin d'une aide supplémentaire, vous pouvez vous rendre sur le Centre d'aide Disney+. Vous y retrouvez de nombreux conseils, ainsi que la liste complète des codes erreur de Disney+. En outre, c'est ici que vous pourrez rentrer en contact avec le support, par chat ou par téléphone de 8h à 2h du matin, 7 jours sur 7.