The Mandalorian saison 2 : date de sortie, histoire, casting, toutes les infos sur la série Disney+

La saison 2 de The Mandalorian débarquera fin 2020 sur Disney+. Les protagonistes travaillant sur la série basée sur l’univers de Star Wars étant assez bavards, on connaît déjà pas mal d’éléments sur les nouveaux épisodes qui nous attendent. Nous vous proposons ainsi un récapitulatif de tout ce que l’on sait jusqu’ici, et il y a beaucoup à en dire.

The Mandalorian est une série originale de Disney+, exclusive à cette plateforme. La saison 1 du show, qui constitue l’un des principaux produits d’appel du nouveau service de SVOD, est constituée de huit épisodes, qui sont tous déjà disponibles. Disney a opté pour une stratégie différente à celle de ses concurrents en publiant un épisode par semaine, là où la norme sur les plateformes de vidéo à la demande en streaming est devenue de lancer une saison entière d’un coup. Un moyen pour Disney+ de fidéliser son audience, qui ainsi ne se désabonne pas au bout d’un mois, voire à la fin des 7 jours d’essai gratuits.

Les spectateurs attendent en tout cas désormais la saison 2, qui a été confirmée. Nous avons rassemblé toutes les informations à son sujet pour vous un condensé de ce tout ce que l’on sait dans ce dossier.

📆 Quelle est la date de sortie de la saison 2 de The Mandalorian ?

La saison 2 est vraisemblablement prévue pour octobre 2020 et ne devrait subir aucun retard. Le tournage de la saison 2 de The Mandalorian avait débuté dès 2019 et qu’il est déjà achevé. Les dernières scènes ont été tournées en mars 2020. La prochaine saison de la série n’est donc pas fortement impactée par l’épidémie de COVID-19, qui a forcé un coup d’arrêt des tournages à travers le monde. Rick Famuyiwa, réalisateur, et Hal Hickel, superviseur des effets visuels, ont expliqué qu’ils doivent tout de même s’adapter pour effectuer les étapes de postproduction en télétravail, ce qui leur ajoute une contrainte. Ils ont néanmoins assuré que la saison 2 ne serait pas au rabais à cause de ces difficultés et qu’aucun retard n’est prévu.

Nous avons même droit à une fenêtre de sortie approximative. Le showrunner Jon Favreau avait annoncé il y a quelques mois que la suite du show serait disponible à l’automne 2020. Depuis, nous avons eu des explications un peu plus précises par l’intermédiaire de Robert Iger, président exécutif et président du conseil d’administration de la Walt Disney Company. Selon ses dires, la saison de The Mandalorian sortira sur Disney+ dans le courant du mois d’octobre.

🧮 Combien d’épisode la saison 2 comptera-t-elle ?

Comme pour la saison 1, ce sont huit épisodes qui nous attendent. Nous connaissons même déjà leurs titres, que nous vous indiquons ci-dessous (les titres français sont inconnus à ce jour).

(Chapter 1: The Search)

(Chapter 2: The Confrontation)

(Chapter 3: The Bounty)

(Chapter 4: The Republic)

(Chapter 5: The Loyalist)

(Chapter 6: The Sorcerer)

(Chapter 7: The Return)

(Chapter 8: The Empire)

Le modèle « 1 semaine, 1 épisode » devrait être reconduit pour cette saison 2.

❓ Quelle est l’histoire de la série ?

La série se déroule dans l’univers de Star Wars, après la deuxième trilogie de la saga Skywalker dans l’ordre chronologique de l’histoire (et donc après la première trilogie dans l’ordre chronologique de sortie). L’intrigue prend donc place quelques temps après la chute de l’Empire Galactique et la création de la Nouvelle République, et 25 ans avant les événements de Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force.

Si vous lisez ces lignes, c’est sans doute que vous attendez avec impatience la saison 2 de The Mandalorian après avoir apprécié la première. Mais si vous n’avez pas encore visionné la saison 1, soyez prévenus : nous allons évoquer certains moments importants de celle-ci dans les paragraphes qui suivent. Si vous souhaitez éviter les spoilers et ne pas vous faire divulgâcher l’intrigue, sautez donc cette partie et reprenez votre lecture de l’article à la section suivante.

Avant d’anticiper le scénario de la saison 2, commençons par un bref rappel des faits de la saison 1. Orphelin, Din Djarin est recueilli par les Mandaloriens, qui le forment et l’entraînent. Il devient alors un chasseur de primes reconnu et respecté. L’une de ses missions l’amène à capturer un personnage surnommé par la communauté « Baby Yoda », un enfant de la même race que Maître Yoda. Il doit le livrer à Moff Gideon, un reliquat de l’ancien Empire. Mais pris de remords et après avoir été sauvé par Baby Yoda, qui découvre la force malgré son jeune âge, il décide de protéger et prendre sous son aile la petite créature, s’attirant de ce fait la colère du commanditaire, Moff Gideon.

À la fin de la saison 1, le héros de la série, surnommé « Mando » a réussi à vaincre (temporairement) Moff Gideon, au prix de la perte de plusieurs alliés. Une supérieure hiérarchique de l’ordre des Mandaloriens, qui a été décimé, lui rappelle que par le code auquel il a juré allégeance, il est désormais le père de Baby Yoda jusqu’à ce que celui-ci retrouve sa famille. La nouvelle priorité de Mando est donc trouvée : ramener l’étrange être auprès des siens, dont il ne sait rien. C’est ainsi que s’achève la saison 1.

Projetons-nous maintenant vers la saison 2. Bien entendu, l’essentiel de l’intrigue est maintenu secret. Mais en recoupant des déclarations d’acteurs, réalisateurs ou de personnes liées au projet avec ce que l’on sait déjà, on peut s’avancer sur certains points. Le fil rouge sera donc la recherche du peuple dont est originaire Baby Yoda. Une tâche qui sera perturbée par Moff Gideon, qui a survécu au crash de son vaisseau et qui va vouloir en plus de récupérer Baby Yoda pour l’étudier, vouloir se venger de Mando.

Gideon qui, on le réalise dans les derniers instants de la saison 1, a plus d’un tour dans son sac. Il parvient à s’extirper de la carcasse de son vaisseau à l’aide d’un sabre laser noir. Une arme qui n’est pas inconnue aux suiveurs de l’univers étendu de Star Wars et qui devrait prendre une grande importance dans la saison 2. Le darksaber a été créé il y a plus d’un millénaire par Tarre Vizsla, qui fut le premier Mandalorien à grossir les rangs de l’Ordre Jedi. Il est symbole de pouvoir, et son possesseur peut prétendre à réunir tous les clans mandaloriens sous sa bannière. Le voir entre les mains de Moff Gideon n’augure donc rien de bon, et on imagine que Din Djarin va être très intéressé à la récupérer. L’importance que va prendre ce sabre dans l’intrigue se confirme par l’arrivée d’un nouveau personnage au casting, mais nous vous en disons plus à ce sujet un peu plus tard.

Star Wars ne se résume pas qu’à des combats de sabre laser, les spin-off, oeuvre de l’univers étendu et maintenant The Mandalorian nous l’ont bien montré. Mais il y aura bien un duel au sabre laser dans la prochaine saison de la série Disney+, une confidence glissée par Giancarlo Esposito, l’acteur incarnant Moff Gideon. Pas plus de détails pour le moment, mais on a forcément hâte de voir cela.

👩🏼‍🤝‍🧑🏼 Quel est le casting de la saison 2 ?

Le casting devrait sérieusement se muscler lors de cette saison, avec notamment l’apparition de personnages connus de l’univers Star Wars, certains faisant même partie de la mythologie Skywalker.

Commençons par Katee Sackhoff (Battlestar Galactica, The Flash, Riddick), qui double la voix de Bo-Katan Kryze dans les séries animées Star Wars : The Clone Wars et Star Wars Rebels. Elle va cette fois-ci directement incarner le personnage dans The Mandalorian. Bo-Katan Kryze est une Mandalorienne, et pas n’importe laquelle puisqu’elle a réussi à unir plusieurs clans de son peuple divisé après avoir pris le contrôle du darksaber qu’on évoquait plus tôt. Elle l’a donc perdu au profit de Moff Gideon et devrait tenir un rôle important dans la saison 2.

Rosario Dawson (Daredevil et autres séries du Marvel Cinematic Universe) va quant à elle interpréter le rôle d’Ahsoka Tano. Elle est originaire de la planète Shili, mais l’ordre Jedi l’a repérée très jeune et elle est alors transférée sur Coruscant pour suivre une formation de Jedi. Au début de la Guerre des clones, elle devient la padawan (l’apprentie) d’Anakin Skywalker. À part avec Baby Yoda, la présence de la force et des Jedi était très limitée dans la saison 1 de The Mandalorian, il semble qu’elle sera renforcée lors de la saison 2.

Temuera Morrison devrait quant à lui faire une apparition dans la prochaine saison, mais il devrait s’agir d’un cameo et non d’un rôle secondaire important. Pour rappel, il avait joué Jango Fett dans Star Wars, épisode II : L’Attaque des clones. Il avait été décapité à la fin du film par Mace Windu sous les yeux médusés de son fils (qui est en fait une version jeune de son propre clone), Boba Fett. C’est justement ce dernier que Temuera Morrison va incarner dans la saison 2 de The Mandaloran.

Michael Biehn (Terminator, Aliens) prend enfin le rôle d’un chasseur de primes qui a déjà croisé la route de Mando dans le passé.

Nous avons passé en revue l’arrivée des nouvelles têtes déjà connues, passons désormais à ceux qui vont faire le retour.

Pedro Pascal (Oberyn Martell dans Game of Thrones, vous ne l’avez peut-être pas reconnu étant donné que l’on ne voit son visage que quelques secondes durant la saison 1, Mando refusant catégoriquement de retirer son casque en la présence d’autres êtres vivants) reprend bien sûr son rôle de Din Djarin. Idem pour les personnages secondaires les plus importants : Gina Carano dans le rôle de l’ancienne rebelle Cara Dune, Carl Weathers dans le rôle du chef de la guilde des chasseurs de primes Greef Carga et enfin Giancarlo Esposito dans le rôle de Moff Gideon, l’antagoniste.

Nous étions à peu près sûr de les revoir, c’est donc confirmé. Mais ce ne sont pas les seules têtes de la saison 1 à revenir dans la saison 2. Attention, parmi les personnages que nous allons citer ci-après, certains étaient laissés pour mort ou dans une situation inconfortable dans les épisodes précédents, leur présence au cast relève donc du spolier (même si la possibilité du flashback n’est pas à écarter complètement non plus).

Emily Swallow (The Mentalist, Supernatural) sera présente en saison 2. « Qui ? », vous demandez-vous peut-être ? Il s’agit de l’actrice cachée sous le casque de L’Armurière, celle auprès de qui Mando prenait ses ordres et venait forger des pièces d’équipement. À la fin de la première saison, elle permet à l’équipe de Din Djarin de fuir en retenant les impérialistes. Une action qui ressemblait à un ultime sacrifice et on ne donnait alors pas cher de sa peau, mais l’actrice est bien présente pour une deuxième saison.

Également de retour, les mercenaires qui ont trahi Mando en milieu de saison 1. Bill Burr revient en tant que l’insupportable Mayfield, après Harry Potter et Game of Thrones, Star Wars : Natalia Tena confirme qu’elle aime les grosses licences en reprenant son rôle de Xi’an. Enfin, la brute Burg incarnée par Clancy Brown fait aussi son come-back. Tout ce beau monde voudra sans doute se venger de Mando, qui les a enfermés dans une prison de la Nouvelle République.

Julia Jones, dans la peau de la villageoise du nom d’Omera qui semble s’être éprise de Mando lorsque celui-ci recherchait une planète refuge sûre pour se cacher lui et Baby Yoda, est également au casting. Tout comme Omid Abtahi (American Gods, Better Call Saul, Star Wars : The Clone Wars), qui joue le Dr Pershing, au service de Moff Gideon et dont la vie a été épargnée par Mando.

Toutes ces informations sur le casting nous en disent beaucoup sur ce qu’on peut s’attendre à voir en saison 2.

➕ Une saison 3 de The Mandalorian est-elle déjà prévue ?

Oui, il y aura bel et bien une troisième saison. Alors que la diffusion de la saison 2 semble encore un peu lointaine, Disney a déjà commencé à plancher dessus. La phase de préproduction a été enclenchée : le showrunner Jon Favreau a débuté l’écriture de cette nouvelle salve d’épisodes que l’on pourra certainement visionner fin 2021, et la production est en train de plancher sur la question des décors et des environnements. Nous entendrons probablement parler d’une éventuelle saison 4 après la sortie de la saison 2.