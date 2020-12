Disney+ va passer à 8,99 € en Europe : du contenu pour adulte pour 2 € en plus

Disney+ s’apprête à augmenter le prix de son abonnement en Europe. Dès le mois de février 2021, les abonnés devront débourser 8,99€ par mois, soit 2€ de plus, pour de nouveaux contenus. Le service de streaming ajoute en effet une section « Star » dédiée à des séries et des films plus adultes et matures. On y trouvera notamment les films de la Fox.

Ce jeudi 10 décembre 2020, Disney+ a annoncé l’arrivée de Star, une nouvelle catégorie comprenant des contenus pour adultes, au sein de son catalogue. Bien décidé à menacer la domination de Netflix, la plateforme va intégrer des séries et des films plus matures dans Star, qui s’apparentera à un “Hulu” à l’international. Populaire aux Etats-unis, Hulu est un service de VOD détenu par Disney qui propose un vaste catalogue de séries et de films, dont “La servante écarlate”. Hulu compte 38 millions d’abonnés payants aux Etats-Unis et continuera de coexister avec Disney+ sur le marché américain.

Star viendra s’ajouter aux 5 catégories qui composent déjà le catalogue Disney+ : Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et National Geographic. L’ajout de Star s’accompagne d’une augmentation du prix de l’abonnement. En Europe, les abonnés devront désormais payer deux euros de plus tous les mois, soit 8,99€, dès le 23 février 2021. Pour les clients actuels de Disney+, l’augmentation n’entrera en vigueur que 6 mois plus tard (en août 2021). Si cette nouvelle offre vous tente, vous avez tout intérêt à vous abonner à Disney+ avant février prochain.

L’intégration de cette nouvelle section pour adultes n’est donc pas optionnelle. Il n’est pas possible de refuser l’ajout de la division Star et de conserver l’ancien abonnement. Disney n’a pas encore précisé comment cette augmentation affectera les internautes ayant opté pour un abonnement annuel à 69,99 euros plutôt que mensuel à 6,99 euros par mois. On s’attend à ce que le groupe clarifie la situation dans les semaines à venir.

Quelles séries et films sur Star, la section adultes de Disney+ ?

« Nous voulons copier le succès de notre stratégie Disney + en utilisant cette plate-forme pour livrer du contenu dont nous sommes déjà propriétaire sous une marque internationale, Star » annonçait déjà Bob Chapek, le PDG de Disney, en août dernier. Dans cette optique, Disney va diffuser les productions d’ABC, FX, Freeform, Searchlight et 20th Century Studios.

Concrètement, tous les films de la Fox, racheté en 2017 par Disney, devraient être disponibles. Citons notamment la saga Alien, Die Hard, Kingsman, Terminator ou encore La Planète des Singes. De plus, les films produits par Marvel Studios en partenariat avec la Fox, et toujours absents de Disney+, seront ajoutés au catalogue. C’est notamment le cas de Logan, le spin off dédié à Wolverine, ou Deadpool. Côté séries, l’arrivée de productions comme Helstrom, Legion, une excellente série Fox qui se déroule dans l’univers des X-Men, Modern Family, Homeland et The Americans, a déjà été confirmée.

Un contrôle parental pour accéder à certains films et séries Star

Par contre, le géant américain n’a pas précisé si les contenus produits par Hulu seront à terme intégrés dans l’offre Star. Quoi qu’il en soit, le contenu de Star est appelé à varier d’un pays à l’autre en fonction de la chronologie des médias en vigueur. L’ajout de Star oblige Disney+ à mettre en place un système de contrôle parental au sein de son interface. Pour accéder à certains contenus, jugés violents ou non adaptés aux plus jeunes, le service de streaming demandera de fournir un mot de passe.

Dans la foulée de la conférence dédiée à Star, Disney+ a annoncé la production de 10 séries Star Wars, dont 2 spin off dans l’univers du Mandalorian, et de plusieurs nouvelles séries Marvel, comme une série animée Groot (l’arbre ultra populaire des Gardiens de la Galaxie), Iron Heart (une série qui se déroule dans l’univers Iron Man) ou encore Armor Wars (une série consacrée à James Rhodes, alias War Machine).

Enfin, Disney a aussi révélé le nombre d’abonnés gagnés par Disney+ en l’espace de deux mois : 13,1 millions. Le service de streaming compte désormais 86,6 millions de clients dans le monde, contre 73 millions en octobre. Bob Chapek affirme que ce « service unique en son genre avec du contenu que seul Disney peut créer » a « dépassé les attentes les plus folles » de Disney. Avec son offre Star dédiée aux adultes, Disney+ va-t-il parvenir à détrôner Netflix, l’actuel leader de la VOD ? On attend votre avis dans les commentaires.