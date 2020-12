The Mandalorian s’offre deux spin-off sur Disney+ : Ahsoka et Rangers of the New Republic

Disney+ vient d’annoncer la diffusion prochaine de deux nouvelles séries liées à l’univers Star Wars : Ahsoka d’une part, et Rangers of the New Republic d’autre part. Les deux auront pour période commune celle de The Mandalorian, la série phase de Disney+.

Disney+ a bien compris que l’univers Star Wars, et en particulier The Mandalorian, constituait son principal atout à l’heure actuelle, en attendant que les séries Marvel débarquent l’an prochain. De quoi donner des idées au géant de la SVoD, qui vient tout juste d’annoncer deux nouvelles séries spin-off :

Rangers of the New Republic

Ahsoka

Pour le moment, Disney+ reste encore bien mystérieux sur le contenu de ses deux nouvelles séries. Pas de teaser, pas de date de lancement, mais on sait néanmoins une chose qui a son importance : les deux séries sont des spin-off de The Mandalorian. Y verra-t-on le héros et l’enfant qui l’accompagne ? On l’ignore encore, mais Disney+ nous livre néanmoins quelques pistes.

Ahsoka et Rangers of the New Republic se dérouleront à la même époque que The Mandalorian

Spoiler alert si vous n’avez pas encore vu la saison 2 de The Mandalorian. Ahsoka permettra à Rosario Dawson de reprendre le rôle qu’elle a incarné pour le moment le temps d’un épisode. La Jedi que l’on découvre dans le chapitre 13 de la série (ou l’épisode 5 de la saison 2) reprendra donc du service. Disney précise bien que Ahsoka se déroulera durant les événements qui surviennent dans The Mandalorian. Reste à savoir si la série se passera avant ou après la venue de Din Djarin sur la planète forestière Corvus.

Rangers of the New Republic devrait quant à elle s’intéresser aux troupes de la Nouvelle République, comme son nom l’indique. Disney+ n’ayant laissé aucune information quant au casting, on ignore si l’on retrouvera certains des personnages que l’on a déjà pu apercevoir dans la saison 2 de The Mandalorian, et notamment ceux de l’épisode 2. En revanche, le fait que Disney+ précise bien que les deux nouvelles sont liées à The Mandalorian laisse envisager une apparition du personnage principal, ou du moins, qu’il y soit fait mention.

Les deux séries seront produites par Dave Filoni et Jon Favreau, à qui l’on doit déjà The Mandalorian (et plein d’autres choses, Jon Favreau étant le réalisateur des 2 premiers Iron Man et qui incarne également Happy Hogan, l’assistant de Tony Stark). Pour le moment, aucune date de tournage ni de diffusion n’a été annoncée par Disney+.