Disney+ : cette carte cadeau permet d’offrir un an d’abonnement à vos amis

Disney+ vient de lancer sa première carte cadeau en France. Cette carte permet aux abonnés d'offrir un an d'abonnement à leurs proches pour la somme de 69,99 €. On vous explique comment commander cette carde cadeau sur le site de Disney.

Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, Disney+ propose à ses abonnés d'offrir un abonnement d'un an à leur famille et amis. Cette offre permet de faire découvrir le catalogue de films et de séries de Disney+ à un de vos proches. “Au terme de cette année, le bénéficiaire aura la possibilité d’ajouter ses propres informations de paiement et prolonger l’abonnement” explique Disney sur son site web.

La firme espère évidemment à ce que les personnes ayant testé le service de streaming pendant un an soient tentées de s'abonner. Sans grande surprise, la carte ne peut pas être offerte à une personne ayant déjà souscrit à Disney+. “Si votre destinataire est déjà titulaire d’un abonnement Disney+, il ou elle ne pourra pas utiliser votre cadeau” détaille Disney. La firme souligne que la carte n'a pas de date d'expiration.

Comment offrir une carte cadeau Disney+ à un proche ?

La carte cadeau offrant un an d'abonnement est disponible au prix de 69,99€. Disney n'offre pas de réduction par rapport à ses tarifs habituels. Pour l'heure, la carte est uniquement disponible en version numérique. Il est impossible d'obtenir une carte physique à offrir en mains propres. Quoi qu'il en soit, il suffit de suivre la manoeuvre ci-dessous pour offrir un abonnement d'un an à un ami ou un membre de votre famille :

Rendez-vous sur le site de Disney+

Cliquez sur Acheter maintenant

Renseignez votre nom, prénom et votre adresse mail

Appuyez sur Enregistrer et Continuer , puis sur Accepter et Continuer

, puis sur Entrez les coordonnées de la personne qui recevra la carte ainsi que la date de livraison voulue

Appuyez sur Enregistrer et Continuer

Payez avec PayPal ou une carte bancaire

Le jour de la date de livraison, Disney+ enverra un mail “à votre destinataire pour lui expliquer comment utiliser son abonnement cadeau”. On imagine que cette carte cadeau numérique va faire fureur lors des fêtes de fin d'année, même s'il reste plus simple de partager son compte Disney+ avec ses proches. Que pensez-vous de cette offre ? On attend votre avis dans les commentaires.