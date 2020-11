Disney+ : des programmes pour adultes bientôt diffusés sur la plateforme ?

Disney pourrait bientôt proposer du contenu pour adultes sur sa plateforme, si l’on en croit le trailer ayant fuité sur Reddit. Dans ce dernier, on découvre l’arrivée le 21 avril d’une section intitulée Disney18+, dédiée aux programmes qui s’éloignent de sa ligne éditoriale familiale. Certains films de la Fox et des séries d’ABC, tous deux appartenant à Disney, débarqueraient également dès l’année prochaine.

Le 22 novembre dernier est apparu sur Reddit un trailer pour Disney+ comprenant de nombreux films et séries appartenant au groupe, mais ne se trouvant pas sur la plateforme. Parmi eux : Black Widow, Deadpool, Logan… Et pour cause : ces films ne rentrent pas vraiment dans la ligne éditoriale de Disney, plutôt axée autour de la famille, ou PG 13 comme le disent les Américains.

Il semblerait donc que la marque ait décidé d’élargir la cible de sa plateforme en proposant du contenu « Rated R », destiné aux personnes adultes. Regroupés sous l’enseigne « Disney18+« , comme évoqué dans le trailer, ces films et séries pourraient avoir pour vocation d’attirer un nouveau public sur le service de streaming, qui compte déjà 73 millions d’abonnés un an après son lancement. Cette bande-annonce serait destinée aux actionnaires du groupe pour une réunion ayant lieu le 10 décembre prochain, pour une sortie le 21 avril 2021.

Black Widow, Deadpool et Logan débarquent sur Disney+

Le prochain Black Widow, dont la sortie a été repoussée à cause de la pandémie de Covid-19, apparaît donc dans ce trailer sous la mention « 26 avril — avec un accès premium ». Tout comme elle l’avait fait pour Mulan, la plateforme pourrait proposer de visionner le film dès sa sortie en échange du paiement d’un montant supplémentaire. Deadpool 2, Logan et Kingsman sont également présents, alors que les films sont connus pour montrer des scènes de violence.

À lire également : The Mandalorian Saison 2 – à quoi il faut s’attendre dans la suite de la série Star Wars

Les contenus pour adultes ne sont pas les seuls à bientôt rejoindre les rangs de Disney+. Des séries de la chaîne américaine ABC, appartenant au groupe, font elles aussi une apparition, notamment la populaire Modern Family. On y croise également The Good Doctor, prévue pour janvier prochain, WandaVision ou encore The Gifted. La firme n’a pas encore donné confirmation pour Disney18+. Réponse (peut-être) le 10 décembre.