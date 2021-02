Disney+ : les tarifs augmentent demain, abonnez-vous vite !

Ce mardi 23 février 2021, Disney+ augmentera ses tarifs de 2 €, passant ainsi à 8,99 €/mois. La plateforme ajoutera en effet plus de 3800 heures de contenus rassemblés dans le catalogue Star, destiné à un public adulte. Il existe néanmoins un moyen de prolonger l’abonnement à prix réduit : il faut souscrire avant demain.

Plus précisément, les utilisateurs souscrivant à un abonnement avant l’arrivée de Star, l’ensemble de contenus pour adulte qui vient s’ajouter au service, paieront 6,99 €/mois au moins jusqu’au 22 août 2021. Ensuite, il sera temps de basculer au nouveau tarif. Si vous optez pour un paiement à l’année, votre facture passera à 89,99 €/mois en février 2022.

L’abonnement à Disney+ augmente demain

On ne sait pas encore si les utilisateurs Canal+ qui ont inclus Disney+ à leur abonnement subiront eux aussi une hausse des prix. Pour l’heure, aucune nouvelle n’a été donnée sur le sujet, que ce soit de la part de la chaîne de télévision ou par la plateforme de streaming. En théorie, ils devraient toujours profiter du contenu Disney gratuitement, mais il n’est pas impossible que cela change avec le lancement de Star.

Il va donc falloir être rapide pour pouvoir visionner à prix réduit tous les nouveaux films et séries proposés dès ce mois-ci. Il est tout de même possible de réaliser quelques économies en vous abonnant aujourd’hui, d’autant que le catalogue s’avère particulièrement intéressant : Die Hard, Kingsman, How I Met Your Mother… les personnes à la recherche de contenus plus matures auront de quoi se servir avec cette nouvelle offre.

Cette dernière pourrait bien propulser encore un peu plus le nombre d’utilisateurs de la plateforme. Celle-ci a récemment atteint les 95 millions d’abonnés, mais ne compte pas s’arrêter là. D’ici 2026, Disney+ pourrait compter jusqu’à 300 millions d’abonnés à travers le monde, d’après certains experts. Espérons que les prix n’augmentent pas à nouveau d’ici là.